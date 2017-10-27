دل بوترو إلى المربع الذهبي في بازل

ويأمل دل بوترو المصنف رابعا في هذه الدورة و14 عالميا، في حجز مكان له في بطولة الماسترز الختامية للموسم والتي تقام الشهر المقبل في لندن، بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم.

ودخل الأرجنتيني دورة بازل بعد احتفاظه بلقب دورة ستوكهولم السويدية، وبلوغه نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز ألف نقطة، ما عزز حظوظه في الحلول بين الكبار.

ويمكن لدل بوترو (29 عاما) في حال فوزه بنهاية الأسبوع في بازل، ضمان المشاركة في بطولة الماسترز، ليواصل بذلك صعوده منذ آب/أغسطس الماضي حينما كان مصنفا 47 عالميا فقط.

وعانى دل بوترو في مباراته الجمعة من آلام في الظهر استدعت تدخل المعالج الفيزيائي. وقال اللاعب ممازحا بعد المباراة "لقد نجوت، لا زلت واقفا على رجلي (...) أعاني من بعض المشاكل في جسدي بسبب كثرة المباريات المتتالية التي خضتها" في الفترة الماضية.

أضاف "لكنني لا أعرض جسدي للخطر اذا لعبت غدا أو الأسبوع المقبل (في دورة باريس). أتحدث كثيرا عن اللياقة البدنية مع فريقي. لا خطر في مواصلة اللعب (...) سأكون جاهزا للسبت، سيكون تحديا بالنسبة إلي، وأنا سعيد ببلوغ نصف النهائي هنا مرة جديدة".

وفاز دل بوترو بسهولة في المجموعة الأولى الجمعة، لكنه خسر إرساله مرتين في الثانية. وتمكن باوتيستا أغوت من إبقاء المنافسة قائمة الى مجموعة ثالثة حاسمة، تبادل فيها اللاعبان كسر الإرسال ودخلا الشوط التاسع متعادلين، بيد أن دل بوترو كسر إرسال الإسباني بعد شوط امتد سبع دقائق، وتقدم 5-4 وحافظ على إرساله.

ويلاقي دل بوترو في نصف النهائي الفائز من مباراة الكرواتي مارين سيليتش حامل اللقب والمصنف ثانيا في الدورة، والمجري مارتون فوكسوفيتش الصاعد من التصفيات.

ويلاقي السويسري روجيه فيدرر المصنف أول في بازل، والباحث عن لقبه الثامن في الدورة التي تقام في مسقط رأسه، الفرنسي أدريان مانارينو في ربع النهائي، بينما تجمع مباراة أخرى بين البلجيكي دافيد غوفان والأميركي جاك سوك.