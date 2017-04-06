"دجوكو" يفتتح مواجهات الفردي بين صربيا وإسبانيا

أسفرت قرعة بطولة كأس ديفيس، التي أجريت اليوم الخميس، عن اصطدام اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش بنظيره الإسباني ألبرت راموس في افتتاح مواجهات صربيا أمام إسبانيا في دور الثمانية من البطولة غداً الجمعة في بلغراد.

ويعتبر دجوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً، هو أبرز نجوم هذه المرحلة، وهو اللاعب الوحيد من بين لاعبي النخبة، الذي يشارك في هذا الدور من كأس ديفيس.

وستفتقد إسبانيا مجهودات اللاعب رافايل نادال، الذي فضل الخلود للراحة قبل بدء جولة بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في القارة الأوروبية، كما سيغيب أيضاً البريطاني أندي موراي، المصنف الأول عالمياً، عن مواجهات بريطانيا أمام فرنسا.

وسيفتتح دجوكوفيتش مباريات هذه المرحلة أمام اللاعب الإسباني ألبرت راموس، المصنف 24 عالمياً، والثاني في الفريق الإسباني.

وفي مبارة الفردي الثانية، المقرر إقامتها غداً الجمعة أيضاً بين البلدين يلتقي الإسباني بابلو كارينيو، المصنف 19 عالمياً، والصربي فيكتور ترويكي، المصنف رقم 39.

وفي مباراة الزوجي، يلتقي الثنائي الصربي ترويكي ونيناد زيمزنيتش مع نظيره الإسباني مارك لوبيز وخاومي مونار.

وتقام المواجهات بين صربيا وإسبانيا على ملعب ألكسندر نيكوليتش بالعاصمة الصربية بلغراد.

وفي مدينة روان الفرنسية، يستهل الفرنسي لوكاس بويل المواجهات بين منتخب بلاده ونظيره البريطاني، عندما يواجه كيلي إدموند في المباراة الأولى بمنافسات الفردي غداً، فيما يواجه الفرنسي جيرمي تشاردي البريطاني دان إيفانس في لقاء الفردي الآخر.

ورغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق الفرنسي، الذي يفتقد خدمات نجومه جو ويلفرد تسونغا وريتشارد غاسكيه وغايل مونفيس، إلا أن حظوظه تبدو وفيرة لمواصلة مسيرته في البطولة.

ويلتقي منتخبا الولايات المتحدة وأستراليا للمرة السابعة والأربعين في البطولة، وهو أكبر عدد من المواجهات بين منتخبين مشاركين في البطولة.

ويرغب الأمريكي جاك سوك في حصد أول انتصار لمنتخب بلاده خلال مواجهات المنتخبين التي ستقام بمدينة بريزبن الأسترالية، ذات الملاعب الصلبة، وذلك عندما يلاقي جوردان ثومبسون.

في المقابل، يلتقي الأسترالي نيك كيريوس، الذي بلغ الدور قبل النهائي لبطولة ميامي مؤخراً، مع الأمريكي جون إيسنر.

وأعرب كيريوس، الذي مازال يتعافى من رحلته الطويلة خلال عودته إلى أستراليا قادماً من الولايات المتحدة، عن ثقته في قيادة منتخب بلاده نحو النصر.

ويبدو سوك، المصنف الخامس عشر عالمياً، اللاعب الأبرز خلال مواجهات المنتخبين هذا الأسبوع، حيث فاز في خمس مباريات مقابل خسارتين خلال مسيرته بكأس ديفيس.

وفي مدينة تشارلروا، يحمل الثنائي البلجيكي ستيفن دارسيز وديفيد جوفين، آمال جماهيره بلدهما في اجتياز عقبة الثنائي الإيطالي المكون من بابلو لورينزي وأندرياس تسيبي في مباراتي الفردي غداً أيضاً.