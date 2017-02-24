دجوكوفيتش يعود إلى الملاعب عبر دورة أكابولكو

أعلن نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش مساء الخميس مشاركته في دورة أكابولكو المفتوحة للتنس، وذلك من خلال بطاقة دعوة (وايلد كارد)، لتكون المشاركة الأولى له على مستوى البطولات التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين منذ بطولة أستراليا المفتوحة.

وتشهد البطولة المكسيكية، التي تنطلق منافساتها يوم الاثنين المقبل، أيضا مشاركة رافاييل نادال ومارين سيليتش ودومينيك ثيم وميلوس راونيتش.

وجاء إعلان دجوكوفيتش عن مشاركته في بطولة أكابولكو بمثابة مفاجأة، إذ اعتاد لأعوام سابقة، المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس والتي تنطلق أيضا يوم الاثنين المقبل.

وكان دجوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم ، قد تلقى صدمة قاسية إثر خروجه المبكر من أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم ، حيث خسر أمام الأوزباكستاني دينيس إيستومين في الدور الثاني.

ولم يشارك دجوكوفيتش ضمن الفريق الصربي في كأس ديفيس لفرق التنس ، بداعي معاناته من إصابة في الكتف، وقد غاب صاحب الـ12 لقبا في بطولات غراند سلام عن الأضواء خلال الفترة الماضية.

وكشفت شبكة "إي.إس.بي.إن" عن قرار دجوكوفيتش بخوض منافسات أكابولكو ، لتكون المشاركة الأولى له في البطولة التي تقام على الملاعب الصلبة بالمكسيك.

ووجه دجوكوفيتش رسالة لمتابعيه عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر فيها "أنباء رائعة! سترون عودتي إلى الملاعب الأسبوع المقبل في أكابولكو، هل افتقدتموني؟."