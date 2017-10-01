دجوكوفيتش يتعافى من إصابة في المرفق

وأجبر تراجع حاد في المستوى قبل الإصابة في وقت سابق هذا العام دجوكوفيتش على انهاء موسمه مبكراً بعد انسحابه أمام التشيكي توماس برديتش في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون في تموز/ يوليو.

وأضاف المصنف الأول عالميا سابقاً، الذي احتفظ بمدربه أندريه أغاسي، الأرجنتيني باديو ومدرب اللياقة الايطالي ماركو بانيكي إلى فريقه التدريبي ومن المتوقع عودته مع بداية العام القادم.

وأبلغ باديو صحيفة لاناسيون الأرجنتينية اليومية "نوفاك يعاني من إصابة قوية ونحن نسيطر عليها" مضيفاً أن قرار اللاعب الصربي بالابتعاد عن اللعب ساعد كثيراً.



وأضاف باديو "الإصابة كانت تحتاج إلى وقت. القرار الذي اتخذه منحنا الفرصة لوضع جدول زمني لعلاجه. يتوق كثيراً للعودة".

كما قال باديو إنه يتطلع للعمل مع أغاسي.

وتابع "قرأت كتابه.. ووجدته عاطفيا. الآن قابلته ويبدو لي أنه شخص ساحر".

