خروج الجزيري أمام حامل لقب مونبلييه

توقف مشوار التونسي مالك الجزيري في الدور الثاني لدورة مونبلييه الفرنسية الدولية في كرة المضرب، بخسارته الخميس أمام الفرنسي ريشار غاسكيه بطل النسختين الأخيرتين 7-5 و6-2.

وبلغ غاسكيه المصنف ثالثاً في البطولة الدور ربع النهائي حيث سيواجه مواطنه كيني دي شيبر الفائز على الأوكراني إيليا مارتشنكو 7-6 (11-9) و7-6 (7-2).

وأعفي المصنفون الأربعة الأوائل من خوض الدور الأول.

وبلغ ربع النهائي أيضًا الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الثاني في المنافسات بفوزه على مواطنه بيار-هوغ هيربير 6-1 و6-2، وسيواجه الروسي دانيال ميدفيديف الذي تغلب على الإسباني فرناندو فرداسكو الثامن في البطولة 6-3 و6-3.

ووصل الألماني أندري زفيريف الرابع في البطولة إلى ذات الدور بفوزه الصعب على الألماني إلياز بيدين 7-5 و3-6 و6-4، وسيواجه الفرنسي جيريمي شاردي الفائز على مواطنه بول هنري ماتيو 3-6 و6-1 و6-4.

كما تأهل الفرنسي بنوا بير بفوزه على الإسباني فيليسانو لوبيز الخامس في المنافسات 6-4 و7-6 (7-5)، وسيلتقي في مباراته المقبلة الألماني داستن براون الذي كان أقصى الكرواتي مارين سيليتش الأربعاء من الدور الأول.

ويسيطر الفرنسيون على لقب هذه الدورة منذ انطلاقها في 2010، وأفلت منهم اللقب مرة واحدة فقط حين توج التشيكي توماس برديتش في 2012 على حساب الفرنسي غايل مونفيس.