خاتشانوف إلى أول نهائي له في الماسترز

ويلتقي خاتشانوف (22 عاماً) في النهائي، الفائز من نصف النهائي الثاني المرتقب بين السويسري روجيه فيدرر الثالث والصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً، والذي سيعود الأسبوع المقبل إلى صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين للمرة الأولى منذ عامين، وذلك بعد انسحاب الإسباني رافاييل نادال وغيابه عن الدورة الفرنسية بسبب الإصابة.

وقال خاتشانوف إنّه سيتابع "هذه المباراة، ستكون مثيرة للاهتمام".

وفي طريقه إلى المباراة النهائية، نجح خاتشانوف في تخطي ثلاثة لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل عالمياً هم الأميركي جون إيسنر والألماني ألكسندر زفيريف وتييم.

وفي مباراته ضد تييم التي استمرت ساعة و12 دقيقة، بقي التعادل قائماً في المجموعة الأولى حتى 4-4، عندما نجح خاتشانوف في كسر إرسال منافسه ثم الفوز بإرساله ليحسمها في صالحه.

وفي المجموعة الثانية، وباستثناء خسارة إرساله في الشوط الثاني، لم يجد خاتشانوف صعوبة تذكر، إذ تمكن من كسر إرسال النمساوي في كلّ مرة (الأشواط الأول والثالث والخامس والسابع)، وأنهى المجموعة في نصف ساعة.

وأكد خاتشانوف أنّه "سعيد بالطريقة التي لعبت بها".