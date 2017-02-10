ثلاثة فرنسيين وألماني في نصف نهائي مونبلييه
تأهل الفرنسيون جو ويلفريد تسونغا وريشار غاسكيه وبينوا بير، والألماني ألكسندر زفيريف إلى نصف نهائي دورة مونبلييه الفرنسية الدولية في كرة المضرب.
في ربع النهائي اليوم الجمعة، فاز تسونغا المصنف ثانياً في البطولة على الروسي دانييل مدفيديف 6-2 و7-5، وغاسكيه الثالث في البطولة وبطل النسختين الأخيرتين على مواطنه كيني دي شيبر 6-2 و5-7 و6-4.
وفي دور الأربعة، يلتقي تسونغا مع الألماني ألكسندر زفيريف الرابع في البطولة والفائز على الفرنسي جيريمي شاردي 6-4 و4-6 و6-2، وغاسكيه مع بير الذي تأهل بانسحاب الألماني داستن براون بداعي الاصابة.