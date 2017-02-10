ثلاثة فرنسيين وألماني في نصف نهائي مونبلييه

في ربع النهائي اليوم الجمعة، فاز تسونغا المصنف ثانياً في البطولة على الروسي دانييل مدفيديف 6-2 و7-5، وغاسكيه الثالث في البطولة وبطل النسختين الأخيرتين على مواطنه كيني دي شيبر 6-2 و5-7 و6-4.

وفي دور الأربعة، يلتقي تسونغا مع الألماني ألكسندر زفيريف الرابع في البطولة والفائز على الفرنسي جيريمي شاردي 6-4 و4-6 و6-2، وغاسكيه مع بير الذي تأهل بانسحاب الألماني داستن براون بداعي الاصابة.