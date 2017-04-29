تييم يزيح موراي ويلتقي نادال في نهائي برشلونة

وسيلتقي تييم في النهائي صاحب الأرض وحامل اللقب، الإسباني رافاييل نادال، الثالث الذي أزاح الأرجنتيني هوراسيو سيبالوس 6-4 و6-4.

وكان موراي خرج قبل أسبوع من الدور الثالث لدورة مونتي كارلو الفرنسية بخسارته أمام الإسباني ألبرت راموس - فينولاس.

ويخوض تييم (23 عاماً) المصنف تاسعاً عالمياً مباراته النهائية التاسعة في دورات المحترفين، وسبق له الفوز بستة ألقاب بينها دورة ريو دي جانيرو هذه السنة. وكانت نقطة التحول في مباراته وموراي في المجموعة الثالثة الفاصلة التي كسر فيها إرسال منافسه ثلاث مرات، آخرها في الشوط العاشر الأخير.

وسيكون تييم على موعد أمام "الماتادور" نادال الذي ثأر من سيبالوس الذي كان فاز عليه في نهائي دورة فينا دل مار لعام 2013 حين فاز الأرجنتيني بثلاث مجموعات، آنذاك ثأر سيبالوس من منافسه الذي تغلب عليه في الدور الثاني لبطولة رولان غاروس عام 2010 في طريقه لإحراز اللقب للمرة الخامسة، قبل أن يلحق به أربعة ألقاب أخرى على التوالي في البطولة الفرنسية.

ويأمل نادال إضافة لقب عاشر في هذه الدورة كما فعل في مونتي كارلو، وأن يجدّد الموعد مع التتويج في البطولة الفرنسية، المقررة بين 28 آيار/مايو و11 حزيران/يونيو المقبلين، وإحراز لقبها للمرة العاشرة بعدما انتهى مشواره في مشاركتيه الأخيرتين في الدورين ربع النهائي والثالث.

ويقدم نادال، المصنف أول في العالم سابقاً، موسماً جيداً حتى الآن، إذ وصل أيضاً إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورة ميامي الأميركية، ثاني دورات الماسترز، إلاّ أنّه خسر في المرتين أمام السويسري روجيه فيدرر.

وهذا الفوز الثاني والخمسون لنادال من أصل 54 مباراة خاضها في هذه الدورة التي يحمل رقمها القياسي من حيث عدد الألقاب (9)، ويأمل الوصول إلى اللقب العاشر كما فعل الأسبوع الماضي في دورة مونتي كارلو للماسترز حيث توّج بلقبه الخمسين على الملاعب الترابية وانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الأرجنتيني غييرمو فياس.