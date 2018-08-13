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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس المحترفين

تصنيف المحترفين: نادال يعزز صدارته

عزز الإسباني رافايل نادال صدارته لتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر الإثنين، وذلك بعدما أحرز لقبه الثالث والثلاثين في دورات الألف نقطة للماسترز، بتتويجه بطلا لدورة تورونتو الكندية الأحد.

Reuters

في ما يأتي تصنيف العشرة الأوائل:

1 - الاسباني رافايل نادال 10220 نقاط
2 - السويسري روجيه فيدرر 6480
3 - الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5410
4 - الألماني ألكسندر زفيريف 4845
5 - البلغاري غريغور ديميتروف 4700
6 - الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4535
7 - الكرواتي مارين سيليتش 4085
8 - النمساوي دومينيك تييم 3665
9 - الأميركي جون ايسنر 3560
10 - الصربي نوفاك ديوكوفيتش 3445
 

تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب
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