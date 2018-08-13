تصنيف المحترفين: نادال يعزز صدارته

August 13, 2018 11:41 عزز الإسباني رافايل نادال صدارته لتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر الإثنين، وذلك بعدما أحرز لقبه الثالث والثلاثين في دورات الألف نقطة للماسترز، بتتويجه بطلا لدورة تورونتو الكندية الأحد.