تصنيف المحترفين: نادال يعزز صدارته August 13, 2018 11:41 عزز الإسباني رافايل نادال صدارته لتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر الإثنين، وذلك بعدما أحرز لقبه الثالث والثلاثين في دورات الألف نقطة للماسترز، بتتويجه بطلا لدورة تورونتو الكندية الأحد. Reuters في ما يأتي تصنيف العشرة الأوائل:1 - الاسباني رافايل نادال 10220 نقاط 2 - السويسري روجيه فيدرر 6480 3 - الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5410 4 - الألماني ألكسندر زفيريف 4845 5 - البلغاري غريغور ديميتروف 4700 6 - الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4535 7 - الكرواتي مارين سيليتش 4085 8 - النمساوي دومينيك تييم 3665 9 - الأميركي جون ايسنر 3560 10 - الصربي نوفاك ديوكوفيتش 3445 تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب السابق نادال المتوّج بتورونتو يعلن ان اقرأ التالي دورة سينسيناتي: خروج موراي من اقرأ