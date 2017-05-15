تصنيف المحترفين: نادال رابعاً على حساب فيدرر

وهذه المرة الأولى التي يصل فيه نادال إلى هذا المركز منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016، كما هي المرة الأولى التي يتقدم فيها على فيدرر منذ 20 آذار/مارس الماضي.

يذكر أن فيدرر يغيب عن الملاعب منذ تتويجه بلقب دورة ميامي، ثاني دورات الماسترز، حيث فضل الخلود إلى الراحة مشيراً إلى عدم خوضه أي دورة قبل بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الاربع الكبرى (الغراند سلام) التي تنطلق نهاية الشهر الحالي (من 27 ايار/مايو الى 11 حزيران/يونيو).

وعادل نادال الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في دورات الماسترز بعد أن رفع رصيده إلى 30 لقباً، ليصبح على المسافة ذاتها من الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي تنازل عن اللقب بخسارته في نصف النهائي أمام منافسه الإسباني الذي يحتل المركز الأول حتى الآن في السباق إلى بطولة الماسترز التي تجمع في نهاية الموسم أفضل ثمانية لاعبين خلال العام.

وصعد النمساوي دومينيك تييم وصيف نادال في مدريد، إلى المركز السابع بعدما كان تاسعاً، علماً أنه وصل إلى هذا المركز في 6 حزيران/يونيو 2016.

وكان التقدم الأكبر في التصنيف للكرواتي بورنا تشوريتش الذي ارتقى 18 مركزا وبات في المرتبة الـ41 بعد بلوغه الدور ربع النهائي لدورة مدريد.

واحتفظ البريطاني آندي موراي بالمركز الأول على الرغم من خروجه من الدور ثمن النهائي لدورة مدريد، امام دجوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي خرج من الدور الثاني للدورة الإسبانية.

ترتيب العشرة الاوائل

1- البريطاني آندي موراي 10360 نقطة

2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 6845

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5605

4- الإسباني رافايل نادال 5195

5- السويسري روجيه فيدرر 5035

6- الكندي ميلوش راونيتش 4180

7- النمساوي دومينيك تييم 4035

8- الكرواتي مارين سيليتش 3735

9- الياباني كي نيشيكوري 3470

10- البلجيكي دافيد غوفان 3055