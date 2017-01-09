تصنيف المحترفين - مونفيس يتقدم خطوة إلى الأمام

وعادل اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 30 عاماً أفضل ترتيب في مسيرته الاحترافية (حققه في تشرين الثاني/نوفمبر) بفضل نتائج سيليتش الذي انتهى مشواره في دورة تشيناي عند الدور الثاني على يد السلوفاكي يوزف كوفاليك.

وقرر مونفيس ألا يخوض أي دورة تحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق الاثنين المقبل.

ولم يفقد البريطاني أندي موراي المتصدر سوى 125 نقطة بين التصنيف الأخير في 2016 والأول في 2017، على رغم السبت في نهائي دورة قطر إكسون موبيل أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي لم يضيف أي نقطة إلى رصيده، لكونه كان حامل لقب الدورة الموسم الماضي.

ويستعد اللاعبان لخوض غمار بطولة أستراليا التي توج دجوكوفيتش بلقبها العام الماضي على حساب موراي، حينما كان الصربي لا يزال متصدراً للتصنيف.

وانتزع موراي الصدارة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر نتيجة تتويجه بتسعة ألقاب في 2016، منها بطولة ويمبلدون وذهبية أولمبياد ريو، وخمسة ألقاب متتالية منذ أيلول/سبتمبر وحتى نهاية الموسم الذي اختتمه بلقب بطولة الماسترز على حساب دجوكوفيتش.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- البريطاني أندي موراي 12560 نقطة.

2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11780.

3- الكندي ميلوش راونيتش 5290.

4- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5155.

5- الياباني كي نيشيكوري 5010.

6- الفرنسي غايل مونفيس 3625.

7- الكرواتي مارين سيليتش 3605.

8- النمساوي دومينيك ثييم 3415.

9- الإسباني رافاييل نادال 3195.

10- التشيكي توماس بيرديتش 3060.