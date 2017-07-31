تصنيف المحترفين: فافرينكا رابعاً على حساب دجوكوفيتش

وكان دجوكوفيتش يتقدم بفارق 185 نقطة عن فافرينكا في تصنيف الأسبوع الماضي، بيد أن الصربي خسر 1000 نقطة في التصنيف الجديد فتراجع إلى المركز الخامس بفارق 455 نقطة خلف السويسري الذي خسر بدوره 815 نقطة.

إلى ذلك، تقدم الألماني ألكسندر زفيريف ثلاثة مراكز وبات ثامناً للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، والأميركي جون إيسنر، بطل دورة أتلانتا على حساب مواطنه راين هاريسون، مركزين ليصبح في المركز الثامن عشر.

وصعد الإيطالي فابيو فونييني الذي أحرز لقب دورة غشتاد السويسرية الأحد رافعاَ رصيده إلى 5 ألقاب في مسيرته الاحترافية، 6 مراكز وصار في المرتبة 25، فيما خرج الفرنسي غايل مونفيس من نادي العشرين الأوائل بفقدانه 6 مراكز وبات في المركز 22.

وكان التقدم الأكبر في التصنيف الجديد للأرجنتيني ليونادرو ماير المتوج بلقب دورة هامبورغ الألمانية للمرة الثانية بعد عام 2014 وهما اللقبان الوحيدان في مسيرته الاحترافية، إذ صعد 89 مركزاً ليصبح المصنف 49، بينما تقدم وصيفه الألماني فلوريان ماير 45 مركزاً وبات في المركز 56.

وبقي البريطاني آندي موراي في الصدارة أمام الإسباني رافايل نادال والسيوسري روجيه فيدرر.



- ترتيب العشرة الأوائل:

1- البريطاني آندي موراي 7750 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7465

3- السويسري روجيه فيدرر 6545

4- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5780

5- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 5325

6- الكرواتي مارين سيليتش 5155

7- النمساوي دومينيك تييم 4065

8- الألماني الكسندر زفيريف 3150

9- الياباني كي نيشيكوري 3140

10- الكندي ميلوش راونيتش 3130