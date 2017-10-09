تصنيف المحترفين: غوفان يعود الى نادي العشرة الأوائل

وتقدم غوفان (26 عاماً) مركزاً واحداً ليصبح عاشر التصنيف، بعد فوزه الأحد على الفرنسي أدريان مانارينو في نهائي الدورة اليابانية، والتي أحرز لقبها بعد أسبوع من لقب دورة شنزن الصينية.

وكان البلجيكي قد بلغ المركز العاشر في 20 شباط/فبراير الماضي.

وبقيت الصدارة معقودة للإسباني رافايل نادال الذي أحرز الأحد أيضاً لقبه السادس هذا الموسم، بفوزه بلقب دورة بكين الصينية على حساب الاسترالي نيك كيريوس الذي تراجع الى المركز 21 عالمياً.

في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافايل نادال 9875 نقطة

2- السويسري روجيه فيدرر 7505

3- البريطاني أندي موراي 6290

4- الألماني ألكسندر زفيريف 4400

5- الكرواتي مارين سيليتش 4155

6- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 4125

7- النمسوي دومينيك تييم 3925

8- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 3540

9- البلغاري غريغور ديميتروف 3455

10- البلجيكي دافيد غوفان 3055

