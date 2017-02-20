تصنيف المحترفين: غوفان يدخل نادي العشرة الأوائل

ويقف غوفان (26 عاماً) على عتبة هذا التصنيف منذ أسابيع وتحديداً منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر حيث كان يحتل المركز الحادي عشر، إلا أن مشواره في دورة روتردام نقله درجة إلى الأمام ليحتل المركز العاشر على حساب الفرنسي غايل مونفيس.

يذكر أن غوفان اعتلى منصة التتويج مرتين فقط عام 2014 في دورتي متز الفرنسية وكيتسبويل النمساوية.

وتقدم تسونغا (31 عاماً) الذي أحرز اللقب الثالث عشر في مسيرته، درجة واحدة إلى المركز الحادي عشر على حساب مونفيس لأن الاخير لم يلعب بعد مشاركته في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى التي أقيمت في كانون الثاني/يناير.

واحتفظ الياباني كي نيشيكوري بالمركز الخامس رغم خسارته في نهائي دورة بوينوس أيرس وفقدانه اللقب أمام الأوكراني اولسكندر دولغوبولوف.

ويتصدر البريطاني آندي موراي الترتيب برصيد 11540 نقطة بفارق 1715 نقطة عن الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ترتيب العشرة الأوائل:

1- البريطاني آندي موراي 11540 نقطة

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9825

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5695

4- الكندي ميلوش راونيتش 4930

5- الياباني كي نيشيكوري 4730

6- الإسباني رافايل نادال 4115

7- الكرواتي مارين سيليتش 3410

8- النمساوي دومينيك ثييم 3375

9- السويسري روجيه فيدرر 3260

10- البلجيكي دافيد غوفان 3245