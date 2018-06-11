تصنيف الرجال: لا تغيير في الثلاثة الأولى وتقدم دل بوترو وتييم



واحتفظ الإسباني رافايل نادال باللقب في ثاني البطولات الأربع الكبرى بفوزه الأحد في النهائي على تييم، وبالمركز الأول أيضاً دون زيادة أو نقصان أي نقطة في رصيده (8770 نقطة).

وبقي نادال متقدماً بفارق 100 نقطة على غريمه السويسري روجيه فيدرر الذي لم يشارك للعام الثاني توالياً على الملاعب الترابية غير المفضلة لديه، والذي يأمل بدوره بالاحتفاظ بلقبه على ملاعب ويمبلدون الإنكليزية المعشبة، واعتلاء المنصة فيها للمرة التاسعة.

وبقي الألماني الكسندر زفيريف الذي سقط أمام تييم في ربع النهائي، ثالثاً مع إضافة 350 نقطة إلى رصيده، وصار دل بوترو ضحية نادال في نصف النهائي، رابعاً على حساب الكرواتي مارين سيليتش والبلغاري غريغور ديميتروف، في حين صعد تييم إلى المركز السابع على حساب الجنوب أفريقي كيفن اندرسون.

من جانبه، تقدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول سابقاً، درجة واحدة إلى المركز الحادي والعشرين بعد بلوغه ربع النهائي حيث خرج على يد مفاجأة البطولة الإيطالي المغمور ماركو تشيكيناتو الذي انتهى مشواره في نصف النهائي على يد تييم بعد أن تقدم 45 درجة إلى المركز السابع والعشرين.



- ترتيب المصنفين العشرة الأوائل -

1- الاسباني رافايل نادال 8770 نقطة

2- السويسري روجيه فيدرر 8670

3- الالماني ألكسندر زفيريف 5965

4- الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5080

5- الكرواتي مارين سيليتش 4950

6- البلغاري غريغور ديميتروف 4870

7- النمسوي دومينيك تييم 3835

8- الجنوب افريقي كيفن اندرسون 3635

9- البلجيكي دافيد غوفان 3110

10- الأميركي جون ايسنر 3070