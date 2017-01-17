بطولة أستراليا المفتوحة: نادال في الدور الثاني

واستهل نادال مسعاه للعودة إلى ساحة الألقاب الكبرى للمرة الأولى منذ 2014، بفوز على الألماني ماير 6-3 و6-4 و6-4 في أجواء مناخية حارة.

ويلتقي نادال الذي عاني كثيراً العام الماضي من الإصابات والساعي للقب ثان في أستراليا بعد عام 2009، في الدور الثاني القبرصي ماركوس بغداتيس الفائز على الروسي ميخائيل يوجني 6-3 و3-صفر ثم بالانسحاب.

واعتبر نادال (30 عاماً)، الفائز بـ14 لقباً كبيراً منها واحد فقط في أستراليا أنّ:"الأهم هو أن يكون الجسد في وضع جيد. إذا كان الوضع في وضع سيء، ستزداد الأمور صعوبة".

كما تأهل إلى الدور الثاني الكندي ميلوس راونيتش الثالث بفوزه على الألماني داستن براون 6-3 و6-4 و6-2، ليواجه في اختباره المقبل اللوكسمبورغي جيل مولر الذي تغلب بدوره بصعوبة على الأميركي تايلور فريتز 7-6 (8-6) و7-6 (7-5) و6-3.



وكان النمسوي دومينيك ثييم الثامن من أبرز المتأهلين أيضاً إلى الدور الثاني من البطولة بفوزه على الألماني داستن براون بصعوبة 4-6 و6-4 و6-4 و6-3.