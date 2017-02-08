الجزيري إلى الدور الثاني في مونبلييه

ويلتقي الجزيري في الدور الثاني مع الفرنسي ريشار غاسكيه حامل اللقب النسختين الأخيرتين والمصنف ثالثًا في البطولة.

وكان غاسكيه الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثلاثة الأوائل الأخرين الكرواتي مارين سيليتش الأول في البطولة والفرنسي جو ويلفريد تسونغا الثاني في المنافسات والألماني ألكسندر زفيريف الرابع، توج بلقبي العامين الأخيرين بفوزه على البولندي ييري يانوفيتش والفرنسي بول هنري ماتيو توالياً.

وتوج غاسكيه بلقب 2013 بتغلبه على مواطنه بونوا بير، وخسر لقب 2014 أمام مواطنه غايل مونفيس بطل النسخة الأولى في 2010.

وعاد لقب واحد للاعب غير فرنسي هو لقب 2012، وكان من نصيب التشيكي توماس برديتش على حساب مونفيس.

وبلغ الدور الثاني أيضاً الإسباني فيليسيانو لوبيز الخامس في البطولة والمشارك ببطاقة دعوة بتغلبه على الفرنسي جوليان بينيتو 6-3 و4-6 و7-6 (7-صفر)، والفرنسي بيار-هوغ هيربير بفوزه على مواطنه كالفان هيميري الصاعد من التصفيات 6-3 و7-5، والفرنسي بول هنري ماتيو بتغلبه على مواطنه فانسان مييو 6-2 و4-6 و6-3.

وفي الدور الثاني، يلعب لوبيز مع بير، وهيربير مع تسونغا، وماتيو مع مواطنه جيريمي شاردي.

وخرج الألماني ميشا زفيريف السادس في البطولة من الدور الأول بخسارته أمام الفرنسي كيني دو شيبير 4-6 و3-6، ليلتقي الأخير مع الأوكراني إيليا كارتشنكو في الدور المقبل.