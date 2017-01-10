الاتحاد الدولي للتنس يصدر عقوبات رادعة

وفرضت عقوبات أقل على مواطنيه براندون والكين، الذي أوقف لمدة ستة أشهر، وإيزاك فروست الذي خضع بالفعل للإيقاف بسبب عدم تعاونه مع وحدة نزاهة التنس (تي.آي.يو) في تحقيقاتها بشأن الاشتباه في أنشطة غير مشروعة.

وقال مسؤولون إن المخالفات ارتكبت في بطولة فيوتشرز التابعة للاتحاد الدولي للتنس والتي أقيمت في توومبا في كوينزلاند خلال أيلول/سبتمبر 2013.

وأدين ليندال، الذي كان المركز 187 هو الأفضل في مسيرته بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين ، بالتدخل لتغيير نتيجة مباراة وعدم التعاون مع تحقيقات وحدة نزاهة التنس.

وقال المحققون إن اللاعب تقدم بعرض يقضي باعتباره مهزوماً في مباراة، وهو ما يشكل إدانة بموجب قوانين مكافحة الفساد في التنس.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفض ليندال تقديم هاتفه المحمول لتحليل البيانات ضمن التحقيقات.

وأعلن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً اعتزاله بعدها بفترة قصيرة.

وطبقاً للعقوبة التي فرضت عليه، يحظر على ليندال المشاركة أو حضور أي منافسات للتنس طوال سبعة أعوام.

وأدين أيضاً في وقت لاحق بتهمة ارتكاب سلوك مخالف إزاء تقديم المعلومات وفرضت عليه غرامة قيمتها 730 دولار.

أما والكين (22 عاماً) المصنف 1066 على العالم، فقد أدين بمحاولة التدخل لتغيير نتيجة، بينما أدين فروست المصنف 1515 على العالم بسبب عدم التعاون مع وحدة نزاهة التنس برفضه تقديم هاتفه المحمول لتحليل بياناته ضمن التحقيقات.