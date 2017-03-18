الاتحاد التونسي للتنس يُشيد بتألق الجزيري

وودع الجزيري البطولة بعد هزيمته أمام الأمريكي جاك سوك المصنف 18 بمجموعتين لواحدة أمس الخميس.

وحسم الجزيري المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6-4 لكنه خسر بصعوبة 6-7 و5-7 في المجموعتين التاليتين في مواجهة دامت لساعتين و37 دقيقة أحرج فيها اللاعب التونسي منافسه الذي خاض اللقاء وسط جماهيره.

وقالت سلمى المولهي رئيسة الاتحاد التونسي للتنس لرويترز "حقق الجزيري إنجازاً تاريخياً على المستوى التونسي والعربي والأفريقي بوصوله لأول مرة إلى هذا الدور المتقدم ببطولة إنديان ويلز."

وأضافت "الجزيري أسطورة التنس التونسي والعربي والأفريقي بفضل المستوى المتميز الذي بلغه في الفترة الأخيرة ووصوله لمراكز متقدمة في الترتيب العالمي."

ووصل الجزيرى (33 عاماً) إلى أعلى تصنيف له حين احتل المركز 47 عالمياً الشهر الماضي.

وقال الجزيري - المصنف 53 حالياً - في وقت سابق إنه يطمح لدخول قائمة أول 30 مصنفاً على مستوى العالم خلال العام الجاري.

وتابعت المولهي "بلغ الجزيري هذا المستوى بفضل الخبرة التي اكتسبها والجهد الكبير الذي بذله وتمتعه بعقلية احترافية وانضباطه داخل الملعب وفي أسلوب حياته."

كان الجزيري خرج من الدور الثالث لبطولة استراليا أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام بخسارته بصعوبة أمام الألماني ميشا زفيريف في يناير كانون الثاني الماضي.