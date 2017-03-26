الإصابة تجبر راونيتش على مغادرة ميامي

وكان من المقرر أن يواجه راونيتش "الثالث على البطولة" الأميركي جاريد دونالدسون، المتأهل من التصفيات، في الدور الثالث للبطولة.

وأبلغ راونيتش الصحفيين "الأمر متعلق بالإصابة السابقة التي تعرضت لها قبل أربعة أسابيع تقريباً... في ديلراي بيتش".

وأضاف "الجزء العلوي نفسه من عضلات الفخذ الخلفية. تدهورت تدريجياً بعد مباراة الدور الأول. بدا مستحيلاً أن ألعب دون أن أعرض نفسي لمخاطرة كبيرة".

وقال راونيتش إنه لن يعود للمنافسات حتى يتعافى بنسبة 100%.

وتابع "قد يستغرق هذا أسبوعين.. أو فترة أطول قليلاً".