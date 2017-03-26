تنس المحترفين
Reuters

الإصابة تجبر راونيتش على مغادرة ميامي

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انسحب الكندي ميلوش راونيتش المصنف الخامس عالمياً من بطولة ميامي المفتوحة للتنس اليوم الأحد بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكان من المقرر أن يواجه راونيتش "الثالث على البطولة" الأميركي جاريد دونالدسون، المتأهل من التصفيات، في الدور الثالث للبطولة. 

وأبلغ راونيتش الصحفيين "الأمر متعلق بالإصابة السابقة التي تعرضت لها قبل أربعة أسابيع تقريباً... في ديلراي بيتش". 

وأضاف "الجزء العلوي نفسه من عضلات الفخذ الخلفية. تدهورت تدريجياً بعد مباراة الدور الأول. بدا مستحيلاً أن ألعب دون أن أعرض نفسي لمخاطرة كبيرة".

وقال راونيتش إنه لن يعود للمنافسات حتى يتعافى بنسبة 100%. 

وتابع "قد يستغرق هذا أسبوعين.. أو فترة أطول قليلاً".
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