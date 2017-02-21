اختبار صعب للجزيري في ثاني أدوار بطولة مرسيليا

ويلعب الجزيري في الدور المقبل مع الاسترالي نيك كيريوس المصنف ثالثاً في البطولة والذي توّج بطلاً للدورة العام الماضي على حساب الكرواتي مارين سيليتش 6-2 و7-6 (7-3).

وأعفي كيريوس من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثلاثة الأوائل الآخرين، فيما يغيب سيليتش عن النسخة الحالية.

وبلغ الفرنسي جيل سيمون السابع الدور الثاني بتغلبه على الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و7-5 و6-3، في حين فاز الروسي ميخائيل يوجني على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-1 و4-6 و7-5.