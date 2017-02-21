تنس المحترفين
Reuters

اختبار صعب للجزيري في ثاني أدوار بطولة مرسيليا

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تأهل التونسي مالك الجزيري إلى الدور الثاني من دورة مرسيليا الفرنسية الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها نحو 692 ألف يورو إثر فوزه على الروسي اندري كوزنتسوف 6-3 و6-3.

ويلعب الجزيري في الدور المقبل مع الاسترالي نيك كيريوس المصنف ثالثاً في البطولة والذي توّج بطلاً للدورة العام الماضي على حساب الكرواتي مارين سيليتش 6-2 و7-6 (7-3).

وأعفي كيريوس من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثلاثة الأوائل الآخرين، فيما يغيب سيليتش عن النسخة الحالية.

وبلغ الفرنسي جيل سيمون السابع الدور الثاني بتغلبه على الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و7-5 و6-3، في حين فاز الروسي ميخائيل يوجني على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-1 و4-6 و7-5. 
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