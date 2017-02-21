اختبار صعب للجزيري في ثاني أدوار بطولة مرسيليا
تأهل التونسي مالك الجزيري إلى الدور الثاني من دورة مرسيليا الفرنسية الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها نحو 692 ألف يورو إثر فوزه على الروسي اندري كوزنتسوف 6-3 و6-3.
ويلعب الجزيري في الدور المقبل مع الاسترالي نيك كيريوس المصنف ثالثاً في البطولة والذي توّج بطلاً للدورة العام الماضي على حساب الكرواتي مارين سيليتش 6-2 و7-6 (7-3).
وأعفي كيريوس من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثلاثة الأوائل الآخرين، فيما يغيب سيليتش عن النسخة الحالية.
وبلغ الفرنسي جيل سيمون السابع الدور الثاني بتغلبه على الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و7-5 و6-3، في حين فاز الروسي ميخائيل يوجني على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-1 و4-6 و7-5.