إيقاف لاعب التنس البريطاني إيفانز لمدة عام

وفشل البريطاني المصنف 108 عالميا في فحص خضع له على هامش دورة برشلونة الاسبانية، وأقر بهذه النتيجة علنا في مؤتمر صحافي عقده في حزيران/يونيو الماضي.

واتخذت عقوبة الايقاف بحق إيفانز (27 عاما) بمفعول رجعي، ما يعني انه سيكون مؤهلا للعودة الى الملاعب في نيسان/أبريل 2018.

وقال الاتحاد "تبين وجود عينة تتضمن الكوكايين" في الفحص، مشيرا الى انه "تم اتخاذ قرار بموجب برنامج مكافحة المنشطات في كرة المضرب الذي التزم به دانيال ايفانز (...) تم الاتفاق على ان فترة عام من عدم الأهلية يجب تطبيقها، بدءا من 24 نيسان/أبريل 2017".

وأكد الاتحاد انه "قبل بتبرير السيد إيفانز عن كيفية وصول هذه العينة من الكوكايين الى جسده، وانه لا يتحمل مسؤولية أي خطأ مهم أو إهمال على خلفية هذه المخالفة".

وكان ايفانز قال في حزيران/يونيو "ارتكبت خطأ وعلي تحمل تبعاته"، مضيفا "هذا يوم صعب بالنسبة إلي".

وأوضح "من المهم ان تعرفوا أن ذلك (تعاطي الكوكايين) حصل خارج المنافسات وفي إطار غير مرتبط بتاتا بكرة المضرب".

وحقق إيفانز المولود في برمنغهام الانكليزية، أفضل مسيرة له هذه السنة ضمن بطولات كرة المضرب الكبرى، اذ بلغ الدور الـ 16 لبطولة استراليا المفتوحة. كما تقدم الى المركز 41 عالميا، وهو الأفضل له في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين.

الا ان إيفانز لم يتم من ان يكون على قدر التطلعات، اذ ان تصرفاته ومشاكل السلوك التي عرف بها، غالبا ما أثرت سلبا على مسيرته.

