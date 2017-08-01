إيسنر ينسحب من دورة واشنطن بسبب الإصابة

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، والمصنف 18 عالمياً (أفضل تصنيف حالياً للاعب أميركي)، أحرز الأحد لقب دورة أتلانتا على حساب مواطنه راين هاريسون، وذلك بعد أسبوع من إحرازه لقب دورة نيوبورت الأميركية أيضاً على حساب الأسترالي ماثيو إيبدن.

ولقب أتلانتا هو الرابع في هذه الدورة لإيسنر والثاني عشر في مسيرته الاحترافية.

وكان من المقرر أن يشارك في دورة واشنطن التي انطلقت الاثنين، حيث كان مصنفاً في المركز التاسع.

وأعلن المنظمون انسحاب إيسنر بسبب الاصابة، بينما كتب اللاعب عبر حسابه على موقع "تويتر"، "للأسف، لا أتمتع بلياقة كافية للمشاركة فيها (الدورة) هذه السنة.

سأعود!".

وتأتي هذه الدورة قبيل انطلاق دورتي مونتريال وسينسيناتي للماسترز (1000 نقطة) خلال الأسابيع المقبلة، وصولاً إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى، المقرر انطلاقها في 28 آب/أغسطس.