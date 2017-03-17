إنديان ويلز: فيدرر يستفيد من انسحاب كيريوس

وقال كيريوس الذي أطاح بالصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانيا وحامل اللقب من الدور الرابع، في حسابه على موقع تويتر "لسوء الحظ لن أتمكن من اللعب اليوم بسبب المرض. في هذه المرحلة، نعتقد بأن الأمر يتعلق بتسمم غذائي. أتمنى أن لا يكون الأمر أكثر من ذلك".

ثم قال اللاعب الأسترالي المصنف 16 عالميا في بيان "بعد ليلة متعبة جدا بسبب المرض، لم تعد لدي القوة الكافية، ولكي أواجه بطلا رائعا مثل روجيه أحتاج لأكون في أفضل حالاتي من أجل الحصول على فرصة" الفوز على السويسري.

وكان فيدرر تخطى غريمه الإسباني رافايل نادال في الدور الرابع، وسيتواجه السويسري البالغ 35 عاما في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة الياباني كي نيشيكوري الرابع والأميركي جاك سوك.