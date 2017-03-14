إنديان ويلز: صدام جديد بين نادال وفيدرر

وفي الدور الثالث الثلاثاء، فاز نادال المصنف خامساً على مواطنه فرناندو فرداسكو السادس والعشرين 6-3 و7-5، وفيدرر التاسع على الأميركي ستيف جونسون الرابع والعشرين 7-6 (7-3) و7-6 (7-4).

وأوقعت القرعة نادال وفيدرر في قسم واحد من الجدول ما حتم صداماً مبكراً بينهما في الدور الرابع، وصداماً آخر في ربع النهائي بين الفائز منهما والصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني وبطل الدورات الثلاث الماضية.

وتخطى دجوكوفيتش بدوره بصعوبة عقبة مهمة تمثلت بالأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 7-5 و4-6 و6-1.

وفي جعبة هذا الثلاثي 12 من الألقاب الـ13 الأخيرة للدورة.

والتقى فيدرر ونادال في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في 29 كانون الثاني/يناير الماضي وقدما واحدة من المباريات المثيرة انتهت بفوز الأول بخمس مجموعات صعبة في ثلاث ساعات و38 دقيقة.

وإذا كان فيدرر عزز في ملبورن رقمه القياسي في بطولات الغراند سلام برصيد 18 لقباً، فان نادل لا يزال يتفوق عليه في المواجهات المباشرة بواقع 23 فوزاً مقابل 12 خسارة.

وقال فيدرر (35 عاماً) المتوج في انديان ويلز أربع مرات "أعتقد بأنه أمر رائع لكرة المضرب ولنا معا أن نتواجه من جديد"، مضيفاً "أنها قرعة صعبة، ولكن التصنيف ليس أولوية بالنسبة لنا، ولا يهم في أي دور نلتقي".

وستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها الغريمان قبل ربع النهائي منذ 2004، وتحديداً منذ دورة ميامي الأميركية في 2004 حين تواجها في الدور الثالث، وذلك بسبب تراجعهما في الترتيب اثر تعرضهما إلى سلسلة من الاصابات.

من جهته، قال نادال (30 عاماً) الفائز باللقب في انديان ويلز ثلاث مرات "أعتقد بأني لعبت مباراة جيدة أفضل من الأولى. كان ارسالي قوياً وجيداً، ووجهت كرات جيدة أيضاً من الخط الخلفي للملعب".

-دجوكوفيتش يتخطى دل بوترو -

خطا دجوكوفيتش خطوة مهمة نحو استعادة توازنه بعد سلسلة من العروض المتذبذبة وتفوق على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 7-5 و4-6 و6-1.

وكان دل بوترو صدم الصربي في الدور الأول لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، ثم التقى اللاعبان في الدور الثاني لدورة أكابولكو المسكيكية واحتاج دجوكوفيتش إلى ثلاث مجموعات صعبة لرد اعتباره.

وفاز دجوكوفيتش في 13 من 16 مباراة جمعته مع دل بوترو.

وعلق الصربي على أدائه في المجموعة الثالثة التي فاز فيها بالأشواط الخمسة الأخيرة قائلاً: "أعتقد بأنه أفضل مستوى قدمته هذا العام".

وتابع "من الرائع أن تنجح بكسر ارسال دل بوترو، صاحب الارسالات القوية، مرتين في مجموعة واحدة، وآمل أن أواصل بنفس المستوى، خاصة في رد الارسال في المباراة المقبلة".

وستكون المباراة المقبلة صعبة أيضاً بالنسبة إلى دجوكوفيتش (29 عاماً) ضد الأسترالي نيك كيريوس (21 عاماً) الخامس عشر الذي أخرجه من ربع نهائي دورة أكابولكو.

وفاز كيريوس على الألماني ألكسندر زفيريف الثامن عشر 6-3 و6-4.

كما تأهل الياباني كي نيشيكوري الرابع بفوزه على جيل مولر من لوكسمبورغ الخامس والعشرين 6-2 و6-2.

بدوره بلغ الفرنسي غاييل مونفيس الحادي عشر عالمياً الدور ذاته بفوزه على الأميركي جون إيسنر 6-2 و6-4.

وتأهل التونسي مالك الجزيري إلى الدور الرابع أيضاً بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 6-4 و3-6 و6-3، وسيواجه الأميركي جاك سوك السابع عشر الفائز على البلغاري غريغور ديميتروف الثاني عشر 3-6 و6-3 و7-6 (9-7).

وخرج الفرنسي لوكاس بوي الرابع عشر بخسارته أمام الأميركي دونالد يونغ 4-6 و6-1 و3-6.