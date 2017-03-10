إنديان ويلز: دجوكوفيتش يريد تأكيد أفضليته

انطلقت دورة انديان ويلز الخميس، وهي أولى دورات الماسترز للألف نقطة لهذا الموسم، وأعفي المصنفون والمصنفات في المراكز الـ32 الأولى من خوض الدور الأول.

وتعتبر صحراء كاليفورنيا من الأماكن المفضلة لدجوكوفيتش إذ توج فيها في الأعوام الثلاثة الماضية، كما انطلق منها في الموسم الماضي، وبعدها مباشرة في دورة ميامي للماسترز أيضاً، لاحتكار دورات الألف نقطة في النصف الأول من الموسم الماضي، قبل أن ينخفض مستواه في القسم الثاني ويفقد صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لمصلحة البريطاني اندي موراي.

وبعد أن توج في دورة الدوحة مطلع العام على حساب موراي، خرج دجوكوفيتش من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ثم سقط بشكل مفاجئ أيضاً في ربع نهائي دورة أكابولكو المكسيكية أمام الأسترالي نيك كيريوس الأسبوع الماضي.

ويرى دجوكوفيتش إنّ مستواه لا يزال جيداً للعودة إلى القمة.

وقال الصربي: "أشعر حالياً بأني أفضل مما كنت عليه لا سيما في الجزء الثاني من الموسم الماضي"، مضيفاً: "بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة تحديداً (أيلول/سبتمبر)، كانت تلك الأشهر التي لم أكن فيها بمستواي، الآن أنا أفضل واعتقد بأني أسير في الاتجاه الصحيح".

وأوضح: "بشكل عام، إذا أردت رؤية نفسي اليوم من منظور أوسع مقارنة مع نهاية الموسم الماضي، فأنا لاعب مختلف"، مؤكداً: "أشعر براحة أكبر، وجهوزية بدنية أكبر، وأتطلع إلى المنافسة وأشعر بمزيد من الثقة في الملعب".

وصعبت القرعة المهمة كثيراً على دجوكوفيتش في سعيه للقب سادس فيها ورابع على التوالي، فوقع في جدول واحد مع السويسري روجيه فيدرر الفائز باللقب أربع مرات، والإسباني رافايل نادال المتوج بثلاثة ألقاب، وهناك أيضاً الأرجنتيني الخطير خوان مارتن دل بوترو وكيريوس نفسه، والألماني الشاب ألكسندر زفيريف.

ولفتت القرعة دجوكوفيتش كما حصل مع فيدرر أيضاً بقوله "لم أحصل كثيراً على قرعة مماثلة"، لكنه استدرك قائلاً "إنّه أمر مدهش جداً أن نرى العديد من أفضل اللاعبين في قسم واحد من الجدول"، مؤكداً: "سنرى ماذا سيحصل، اعتقد أنّه في الأيام الأربعة أو الخمسة الأولى من الدورة سنشهد مباريات قوية جداً".

وفي القسم الثاني من القرعة، من المحتمل أن يواجه موراي في نصف النهائي السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث.

انطلاق منافسات الرجال

انطلقت الخميس منافسات لرجال، وجاءت نتائج الدور الأول:

الكندي فايك بوسبيسيل على التايواني ين-هسون لو 6-7 (6-8) و6-4 و6-3، والصربي دوشان لايوفيتش على الأميركي فرانسيس تيافوي 6-3 و6-3، والالماني بيتر غويوفتشيك على الاميركي ريلي ابيلكا 6-4 و3-6 و6-1، والفرنسي ادريان مانارينو على الارجنتيني خوان موناكو 6-3 و6-7 (5-7) و6-1، والروسي كارن خاتشانوف على الاسباني طومي روبريدو 6-1 و7-5، والسلوفاكي مارتن كليزان على البرازيلي تياغو مونتيرو 7-6 (8-6) و6-3، والايطالي فابيو فونييني على الرويس كونستانتين كرافشوك صفر-6 و7-5 و6-4.

وفاز أيضا باولو لورنتسي على الهولندي روبن هازه 6-4 و6-3، والاوكراني الكسندر دولغوبولوف على الصربي فيكتور ترويسكي 6-1 و6-4، واليابانية يوشيهيتو نيشيوكا على السويدي الياس ييمر 6-4 و6-1، والاميركي بيورن فرانتانجيلو على الاسترالي برنارد توميتش 6-2 و6-2، وداريان كينغ من باربادوس على الجورجي نيكولز باسيلاشفيلي 7-5 و7-5، والكازخستاني ميخائيل كوكوشكين على الاسترالي جوردان تومبسون 1-6 و6-1 و3-صفر ثم بالانسحاب، والبرتغالي جواو سوزا على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 4-6 و6-3 و6-4، والفرنسي جيريمي شاردي على المالمديفي رادو البوت 7-6 (7-2) و6-2.