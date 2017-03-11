إنديان ويلز: ثيم ونيشوكا يصعدان إلى الدور الثالث

واستهل ثيم المصنف الثامن في البطولة مسيرته في النسخة الحالية لإنديان ويلز بالفوز الثمين على الفرنسي جيريمي شاردي 6-2 و6-4.

ويلتقي ثيم في الدور الثالث مع الفائز من مباراة الدور الثاني بين الألماني ميشا زفيريف المصنف 29 للبطولة والبرتغالي جواو سوزا.

وفجر الياباني نيشوكا المفاجأة وتغلب 6-4 و6-3 على الكرواتي إيفو كارلوفيتش المصنف التاسع عشر للبطولة والذي جنبته القرعة اللعب في الدور الأول.

ويلتقي نيشوكا في الدور الثالث مع الفائز من مباراة الدور الثاني بين التشيكي توماس بيرديتش المصنف الثالث عشر للبطولة والأمريكي بيورن فراتانغيلو المشارك في البطولة ببطاقة دعوة.