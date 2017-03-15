إنديان ويلز: تأهل نيشيكوري وبوستا لدور الثمانية

وتغلّب نيشيكوري على الأميركي دونالد يانغ 6-2 و6-4.

وأنهى نيشيكوري المصنف الرابع للبطولة مغامرة منافسه الأميركي وتأهل لدور الثمانية الذي يلتقي فيه مع الفائز من مباراة الدور الرابع بين الأميركي جاك سوك المصنف السابع عشر للبطولة والتونسي مالك الجزيري.

كما حجز الإسباني بابلو كارينو بوستا المصنف للبطولة إلى دور الثمانية بتغلبه على الصربي دوسان لايوفيتش 6-4 و7-6 (7-5) ليلتقي في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الدور الرابع بين البلجيكي ديفيد غوفين المصنف الحادي عشر للبطولة والأوروغواياني بابلو كويفاس المصنف 27 للبطولة.