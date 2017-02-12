إستريا يفوز بدورة كيتو للعام الثالث على التوالي

وتعتبر دورة كيتو المفضلة لإستريا (36 عاماً ومصنف في المركز 156 عالمياً)، إذ أحرز ألقابه الوحيدة في مسيرته حتى الآن، كما أنه لم يخض أي مباراة نهائية في دورات أخرى لرابطة اللاعبين المحترفين.

وأحرز بورغوس اللقب الأول عام 2015 على حساب الإسباني فيليسيانو لوبيز، والثاني العام الماضي على حساب البرازيلي توماس بيلوتشي، علماً بأنه تخطى الأخير في دور الأربعة لنسخة هذا العام.