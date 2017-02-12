إستريا بورغوس يلحق بلورنتسي إلى نهائي دورة كيتو

وفي نصف النهائي الأحد، فاز إستريا بورغوس بصعوبة على البرازيلي توماس بيلوتشي الرابع 7-6 (7-4) و7-6 (7-3).

وتعتبر دورة كيتو المفضلة لإستريا (36 عاماً ومصنف في المركز 156 عالمياً)، إذ أحرز فيها لقبيه الوحيدين في مسيرته حتى الآن، كما أنه لم يخض أي مباراة نهائية في دورات أخرى لرابطة اللاعبين المحترفين.

وكان لورنتسي تغلب في نصف النهائي الثاني على الإسباني ألبرت راموس الثاني 6-1 و6-4.