أغاسي يتخلى عن تدريب دجوكوفيتش

وقال النجم الأميركي السابق أغاسي في رسالة نقلتها شبكة "اي اس بي ان" الأميركية مساء الجمعة "حاولت مساعدة نوفاك بأفضل نية ممكنة. وجدنا في أغلب الأحيان أنفسنا متوافقين على عدم التفاهم. لا أتمنى له سوى الأفضل لمستقبله".

وبدأ أغاسي (47 عاما) الإشراف على دجوكوفيتش العام الماضي قبيل بطولة رولان غاروس الفرنسية حين خرج الصربي من الدور ربع النهائي.

ووضع دجوكوفيتش حدا لموسم 2017 بعد خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون بسبب إصابة في المرفق، وعاد إلى الملاعب في بداية 2018 لكنه لم يكن موفقا حتى الآن، إذ خرج اللاعب الصربي من الدور ثمن النهائي لبطولة استراليا ثم اضطر لإجراء عملية جراحية طفيفة.

وعاد دجوكوفيتش مجددا إلى المنافسات في دورة انديان ويلز، أولى دورات الألف نقطة للماسترز، لكنه خسر مباراته الأولى في الدور الثاني على يد الياباني المغمور دانيال تارو، ثم مني بالمصير ذاته في دورة ميامي للماسترز بخسارته الأسبوع الماضي أمام الفرنسي بينوا بير.

وأصبح أغاسي المدرب الثالث الذي ينفصل عن دجوكوفيتش في العامين الأخيرين بعد الألماني بوريس بيكر في 2016 والسلوفاكي ماريان فايدا الذي اشرف على الصربي منذ 2007 لكن الأخير تخلى عنه في أيار/مايو 2017.

واستعاد دجوكوفيتش في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي باللاعب التشيكي السابق راديك ستيبانيك الذي كان يدربه بصحبة أغاسي، لكنه لم يتواجد إلى جانب الصربي في دورة ميامي لأسباب شخصية.