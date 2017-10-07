إعداد: زاهر الحلو

لم تكن ظروف ملعب 28 سبتمبر ملائمة بأي طريقة لجمع النتيجة والأداء، فأرضية الميدان السيئة جداً، والرطوبة التي تخطت الـ90% ومساحة الملعب الصغيرة المكتظة بالأقدام المتقاربة وكثافة الجمهور المحلي، كلها عوامل جعلت تونس بموقف المطالب بالتعادل أو الفوز إن خدمت الظروف دون التفكير بأي أداء.

لكن ما شهدته كوناكري خالف كل تطلع، لا بل تخطى أكثر التوقعات تفاؤلاً، فنسور نبيل معلول كشفوا منذ الشوط الأول عن نواياهم الأكثر طموحا حتى من أي عاشق للمنتخب، وما تسديدة المساكني على العارضة وانفرادية علي معلول إلا خير دليل على عزائم أبناء الخضرا.

ورغم معاكسة الظروف لرفاق المثلولثي وقبولهم لهدف جاء مثرة تعاون غيني جميل وتقاعس بدني-ذهني من الوسط الدفاعي التونسي ترك كيتا وحيداً، فإن إرادة أبناء تونس استنسخت ابداع كينشاسا بنسخة أكثر عظمة، بطلها الرائع يوسف المساكني الذي جعل بلاده تقوم ولا تقعد كلما لمس كرة أو سدد أخرى.

ومن كان يظن، حتى من الخبراء، ان نفس النسور سيقصر مع عمر المباراة لارتفاع الرطوبة، بوغت بأقدام تونسية حثيثة أكثر انفجارية لم تترك زاوية تعتب عليها، لا بل جرت في الشوط الثاني أكثر من الأول، جريٌ ترافق مع معزوفات فنية خرجت عن الإطار الرسمي لتدخل دائرة الاستعراض، وإلا لكنا شهدنا على نتيجة أكبر.

بدءاً من غد سيسدل الستار على ملحمة كوناكري التي جعلت نسور قرطاج تحوم على تخوم روسيا، ليتم فتح ملف مباراة ليبيا حيث ترتقب الفرحة الكبرى والعودة إلى المونديال من الأراضي التونسية بعد غياب طال أمده منذ نسخة 2006.

مرفق أعلاه ملخص المباراة التفصيلي، وفيما يلي أهداف اللقاء منفصلة.

هدف التقدم لغينيا

هدف المساكني الأول

هدف المساكني الثاني

الهدف الثالث لتونس عبر امين بن عمر

الهدف الرابع لتونس وهاتريك للمساكني

ما قبل المواجهة | خلفيات مباراة غينيا وتونس

تقديم المباراة | النسور على مشارف التحليق فوق روسيا، ببساطة هي حال تونس في مباراة اليوم مع غينيا إن فازت مقابل تعثر الكونغو الديمقراطية امام ليبيا ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الاولى لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018. واحدة من أهم مباريات اليوم تونس وغينيا تتابعونها مباشرة وحصريا عبر beIN SPORTS

اخبار مباراة تونس وغينيا اليوم تتصدر اهتمامات الرأي العام كيف لا وأبناء الخضراء يقفون على مشارف روسيا وهم يملكون تحديد مصير تأهلهم بيدهم شرط تحقيق الفوز ولا شيء آخر لتفادي شرك نتيجة المنافس المباشر على بطاقة الصعود منتخب الكونغو الديمقراطية.

تتصدر تونس مجموعتها برصيد 10 نقاط متقدمة الكونغو الثانية بفارق ثلاث نقاط، فيما يكمل منتخبا غينيا وليبيا التصفيات لتأدية الواجب ولكل منهما 3 نقاط..

وتبحث تونس صاحبة التصنيف 71 عالمياً مقابل 98 لمنافستها غينيا، عن التأهل الأول للمونديال منذ 2006 والخامس في سجل كرتها الناصع، بعد نسخ 1978 و1998 و2002.

وشدد ربان المنتخب نبيل معلول الذي نقل تونس من حالة فنية إلى أخرى منذ تولى المهمة على أهمية مباراة غينيا: "ستفتح لنا أبواب التأهل على مصراعيها.. يمتلك اللاعبون الاصرار والرغبة على العودة بالنقاط الثلاث". وختم: "إنها فرصة اللاعبين لتحقيق الحلم".

وتخوض تونس اللقاء بصفوف مكتملة وفقا لما أكّده معلول.

عملياً ورغم ان غينيا خارج حسابات العبور إلا ان المنتخب العربي في مهمة معقدة، والتاريخ يؤكد ذلك من خلال المواجهات المباشرة التي لا تمنح طرفاً أفضلية حقيقية على الآخر.

ففي تصفيات كأس العالم تواجها تسع مرات، ففازت تونس بخمس وغينيا في اربع مواجهات، دون تسجيل أي تعادل، مع فارق أن تونس سجلت 15 هدفاً مقابل 8 لمنافستها. وكانت مواجهة الذهاب انتهت بثنائية نظيفة لتونس.

وفي الإطار الودي لعب المنتخبان 5 مرات، ففازت تونس مرة وتعادلا اربع مرات، اما أحدث الوديات فجرت في 18 يناير 2016 في كيغالي، رواندا، حيث انتهت 2-2. وفي العموم لم تحقق تونس أي فوز في كوناكري.

من المنطلقين: التاريخي والآني، لن تكون زيارة كوناكري نزهة لتلامذة نبيل معلول، فالفريق المضيف يعج بالمحترفين الأوروبيين وهم مشبعون بالنفس الاوروبي الذهني والبدني وقد اكتسبوا تنشئتهم بين فرق إسبانية وفرنسية وألمانية على نحو أساسي.

بالإضافة إلى هذا يمتاز المنتخب الغيني بقيادة المدرب لابي بانغورا بصغر سن لاعبيه حيث ان معظمهم في بداية العشرينات ما يزيد المهمة صعوبة على تونس من الناحية البدنية.

ويواجه النسور عاملاً مناخيا صعباً مع الرطوبة العالية التي تتخطى نسبتها الـ90% ما يعني ضرورة الاقتصاد في المجهود البدني للمحافظة على حيوية الحركة طيلة دقائق اللقاء التسعين وبالتالي تجنب خوض مباراة سريعة الإيقاع ومفتوحة.