نتائج منتخب الأرجنتين قد تعصف به خارج مونديال روسيا

تعادل الأرجنتين مع البيرو، أدخل منتخب التانغو مرحلة الشك في بلوغ مونديال روسيا، زملاء ميسي وجدوا أنفسهم في المركز السادس على بعد جولة من نهاية التصفيات، رحيلهم في الجولة الأخيرة لمواجهة منتخب الإكوادور قد يهدد طموحهم في التواجد بالمونديال.

