الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم

نتائج منتخب الأرجنتين قد تعصف به خارج مونديال روسيا

1:12 دقيقة

تصفيات كأس العالم 2018 - أميركا الجنوبية: الأرجنتين 0 - 0 بيرو.

تعادل الأرجنتين مع البيرو، أدخل منتخب التانغو مرحلة الشك في بلوغ مونديال روسيا، زملاء ميسي وجدوا أنفسهم في المركز السادس على بعد جولة من نهاية التصفيات، رحيلهم في الجولة الأخيرة لمواجهة منتخب الإكوادور قد يهدد طموحهم في التواجد بالمونديال.
 

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