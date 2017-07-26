ميسي هو الأساسي الوحيد في تشكيلة الأرجنتين

وأجاب سامباولي في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول اللاعبين الأساسيين في المباريات المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، "الأساسي الوحيد هو ميسي، والفريق يعتمد عليه".

وعن مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو، أكد مدرب منتخب تشيلي وإشبيلية الإسباني سابقاً: "له نفس حظوظ اللاعبين الأخرين".

واستغنى سامباولي بعد تعيينه في الأول من حزيران/يونيو على رأس المنتخب عن أغويرو في المباراتين الوديتين ضد البرازيل.

وعن الرقم 9 (رأس الحربة)، قال سامباولي الذي أشرك غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس ضد البرازيل دون أن ينجح، "المعيار سيكون تعزيز قوة المنتخب ".

وسيقوم سامابولي قبل المباراة ضد الأوروغواي في 31 آب/أغسطس في مونتيفيديو ضمن تصفيات أميركا الجنوبية، بجولة أوروبية لتفقد لاعبيه تقوده إلى باريس وبرشلونة ومدريد وإشبيلية ولندن.

وأكد سامباولي أنه يتحدث بانتظام مع ميسي، وقال: "تحدثنا عن المركز الذي سيشغله في الملعب، وسنحيطه باللاعبين القادرين على جعله يعطي أفضل مردود".

وأكد سامباولي أن كلا من المباريات الأربع الأخيرة تشكل "نهائياً" بالنسبة إلى الأرجنتين التي تحتل حالياً المركز الخامس بعد البرازيل (تأهلت) وكولومبيا والأوروغواي وتشيلي، ويتعين عليها إذا ما بقيت في هذا المركز حتى نهاية التصفيات أن تخوض ملحقاً ضد بطل أوقيانيا.