زاهر الحلو

مباراة سوريا وأستراليا انتهت في الوقت الإضافي بفوز استراليا ٢-١. المباراة كانت بوقتها الاصلي والشوط الاضافي الاول اسفرت عن التعادل ١-١ قبل ان تحرز استراليا التقدم في الوقت الاضافي الثاني بعد مواجهة صاخبة مفتوحة رجولية من المنتخب العربي.

قدمت سوريا مباراة عالية المستوى ولعبت الند للند وسنحت لها فرص عديدة للتقدم مراراً وفي المقابل تلقى مرماها فرصا استرالية وجدت ابراهيم عالمة في المرصاد دائماً.

ورغم التاخر والنقص العددي كاد عمر السومة أن يمنح سوريا التعادل في الدقيقة ١٢٠ بتسديدة حرة مباشرة الا انها جاءت في القائم.

تسديدة السومة على القائم

وكان الشوط الاضافي الثاني شهد نجاح تيم كاهيل في منح استراليا التقدم بكرة رأسية لم يتم التعامل دفاعيا على نحو جيد معها (الفيديو مرفق اعلاه).

وكان الوقت الإضافي الأول انتهى بالتعادل ١-١ وبدا خلاله ان التعب قد نال من الفريقين مع لحظ تراجع الفريق السوري للدفاع وتألق ابراهيم عالمة، وقد شهد بعض المحاولات السورية من هجمات مرتدة لم يتم التعامل معها بشكل جيد مع نيل التعب من اللاعبين وتأثيره على قراراتهم.

والضربة القاسمة للمنتخب السوري جاءت مع بداية الشوط الاضافي الاول حين تلقي محمود المواس لبطاقة صفراء ثانية لتدخل عنيف وبالتالي اكمل المنتخب العربي اللقاء بعشرة لاعبين ما جعله مكبلا هجوميا في مباراة مرهقة بالاساس.

طرد محمود المواس

وخلال مسار الشوط الثاني أخفق كل من المنتخبين في التسجيل رغم كثرة المحاولات وإن كانت محاولات استراليا أكثر وأخطر ونجحت في مسك الكرة على نحو افضل الا ان الثلث الاخير فشل في التسجيل مع انتشار وروحية رائعين من لاعبي سوريا.

واستنزف مدرب سوريا ايمن الحكيم التبديلات الثلاث مع نهاية الوقت الاصلي مع اخراج مارديك مارديكيان وادخال اسامة عمري.

وادى دخول اسراء حموية لتنشيط الدفاع وقد حل مكان حميد ميدو الذي بدا مصاباً، واعطى دخول حموية قوة هائلة مع بنيته القوية الا ان حماسه الزائد ادى لنيله بطاقة صفراء.

وكانت سوريا استمرت بأدائها الرائع في الشوط الثاني وصنع فراس الخطيب منذ دخوله خطورة ملحوظة وتمكنت سوريا من اختراق مناطق استراليا اكثر من مرة مع افتقاد اللمسة الأخيرة.

في المقابل واجه الدفاع السوري ضغطاً كبيرا مع قرب نهاية الدقائق التسعين، مع لحظ أداء استبسالي وتألق من ابراهيم عالمة الذي تصدى لمحاولات حقيقية للتسجيل مبقيا الكفة متعادلة مع تبقي ١٠ دقائق.

المباراة استهلت بتقدم رائع لسوريا عبر عمر السومة بكرة رائعة أطلقها تامر الحاج محمد في مرتدة خاطفة وانهاها السومة بحرفنة ومهارة لا يعرفها الا الكبار. لكن سرعان ما عادلت استراليا من كرة عرضية وعلى غفلة من الدفاع غير المنظم بعد فورة التقدم، انهاها المخضرم تيم كاهيل برأسه وهي كرات كلاسيكية معروفة عن منتخب استراليا.

هدف استراليا الاول والتعادل عبر تيم كاهيل

هدف عمر السومة والتقدم لسوريا في استراليا