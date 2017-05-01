معلول يضع التأهل إلى مونديال 2018 هدفاً للمنتخب التونسي

وعيّن الاتحاد التونسي الخميس معلول مدرباً للمنتخب خلفاً للفرنسي البولندي هنري كاسبرجاك الذي أقيل في نيسان/أبريل.

وسبق لمعلول (54 عاماً) أن درب المنتخب في 2013 لسبعة أشهر فقط، كما قاد عدداً من الفرق المحلية أبرزها الترجي.

وأوضح معلول في مؤتمر صحافي الإثنين لتقديمه إلى وسائل الإعلام أنّه سيبني على ما قام به سلفه، قائلاً: "يجب أن نشكر السيد كاسبرجاك لأننا رأينا الكثير من الأمور (...) الإيجابية"، مضيفاً: "نحاول أن نبني على الشيء الذي قام به السيد هنري، مع بعض اللمسات التي نراها تقدم إيجابيات للمنتخب".

وتابع: "هدفنا الأول يبقى التأهل إلى كأس العالم القادمة"، من دون أن يغفل أهمية التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون، ومؤكداً أن المنتخب يملك اللاعبين المؤهلين لخوض البطولتين.

وتخوض تونس نهاية آب/اغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر، مباراتين مهمتين في مواجهة جمهورية الكونغو الديموقراطية في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وتتصدر الكونغو الديموقراطية ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن تونس ولكل منهما ست نقاط.

وستكون المباراة الأولى للمنتخب بإشراف معلول في حزيران/يونيو المقبل ضد مصر في انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2019.