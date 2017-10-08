مصر تهزم الكونغو وتبلغ نهائيات كأس العالم 2018

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا لأول مرة منذ 1990 بعد فوزه على نظيره الكونغولي 2-1 الأحد على استاد برج العرب في الاسكندرية في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وسجل محمد صلاح (63 و90+5 من ركلة جزاء) هدفي مصر، وارنولد بوكا موتو (87) هدف الكونغو.

وتتصدر مصر المجموعة برصيد 12 نقاط، بفارق أربع نقاط عن أوغندا التي تعادلت أمس سلباً مع غانا (6 نقاط)، فيما وقف رصيد الكونغو عند نقطة واحدة.

وهي المرة الثالثة التي تتأهل فيها مصر إلى نهائيات المونديال بعد عامي 1934 و1990 حيث خرجت من الدور الأول.

وأصبحت مباراة مصر الأخيرة في ضيافة غانا في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر من دون رهان.

وتدين مصر بهذا الانجاز إلى نجمها محمد صلاح الذي افتتح التسجيل بمجهود فردي بعد أن وصلته كرة في الجهة اليسرى من المنطقة الكونغولية تابعها بيسراه في أسفل الزاوية اليمنى.

وصعبت الأمور على منتخب "الفراعنة" الذي ظل متقدماً حتى الدقائق الأخيرة، عندما أدرك موتو التعادل بعد تمريرة من ثييفي بيفوما غفل عنها الدفاع المصري وتابعها الأول على يمين الحارس المخضرم عصام الحضري (87).

وعاش الطرفان دقائق مجنونة بعد أن احتسب الحكم الغامبي بكاري غاساما نحو 8 دقائق كوقت بدل من ضائع استطاع خلالها المصريون حسم النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء بعد مخاشنة بيرانغار إيتوا لمحمود حسن "تريزيغيه" وإسقاطه في المنطقة المحرمة انبرى لها نجم ليفربول الإنكليزي وسجل منها هدف الفوز والتأهل إلى روسيا 2018.