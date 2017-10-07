مصر تقترب من المونديال بعد تعادل غانا وأوغندا

فرض المنتخب الغاني التعادل السلبي على مضيفه المنتخب الأوغندي السبت ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

التعادل جاء صادماً للمنتخب الأوغندي الذي كان يبحث عن فوز حاسم ينتزع به صدارة المجموعة مؤقتاً من المنتخب المصري، ما كان سيشعل الصراع على حجز بطاقة التأهل إلى المونديال حتى نهاية الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة.

بهذا التعادل رفع المنتخب الأوغندي رصيده إلى 8 نقاط فبقي في المركز الثاني خلف مصر المتصدرة برصيد 9 نقاط والتي أصبح يكفي منتخبها الفوز بأي نتيجة على الكونغو متذيلة المجموعة غدا الأحد في برج العرب بالإسكندرية ليعلن عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاماً، فيما رفع المنتخب الغاني رصيده من النقاط إلى 6 وأصبح بحاجة لمعجزة حقيقية حتى يتأهل للمونديال للمرة الرابعة على التوالي، حيث يلزمه أن تخسر مصر من الكونغو ثم يحقق الفوز على مصر في المرحلة الأخيرة، على ان تفوز الكونغو على أوغندا أيضاً.

