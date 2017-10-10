مباراة سوريا واستراليا بث مباشر مجاني الوقت الإضافي ١-١

مباراة سوريا وأستراليا بث مباشر تتابع في الوقتين الإضافين حصريا عبر beIN SPORTS وفي نقل مباشر مجاني.المباراة بوقتها الاصلي انتهت بالتعادل ١-١ بعد مباراة صاخبة مفتوحة رجولية من المنتخب العربي مع بعض الأخطاء الدفاعية في التغطية على الاطراف.

وشهد بداية الشوط الاضافي الاول تلقي محمود المواس لبطاقة صفراء ثانية وبالتالي يكمل المنتخب السوري اللقاء بعشرة لاعبين.

أخفق اي من المنتخبين في التسجيل في الشوط الثاني رغم كثرة المحاولات وإن كانت محاولات استراليا اكثر واخطر ونجت في مسك الكرة على نحو افضل الا ان الثلث الاخير اخفق في التسجيل مع انتشار وروحية رائعين من لاعبي سوريا.

واستنزف مدرب سوريا ايمن الحكيم التبديلات الثلاث مع اخراج مارديك مارديكيان وادخال اسامة عمري مه نهاية الوقت الاصلي.

وادى دخول اسراء حموية لتنشيط الدفاع وقد حل مكان حميد ميدو الذي بدا مصاباً واعطى دخول حموية قوة هائلة مع بنيته القوية الا ان حماسه الزائد ادى لنيله بطاقة صفراء.

وكانت سوريا استمرت بأدائها الرائع في الشوط الثاني وصنع فراس الخطيب منذ دخوله خطورة ملحوظة وتمكنت سوريا من اختراق مناطق استراليا اكثر من مرة مع افتقاد اللمسة الأخيرة.

في المقابل يواجه الدفاع السوري ضغطاً كبيرا في هذه الأثناء، مع أداء استبسالي وتألق من ابراهيم عالمة الذي تصدى لمحاولات حقيقية للتسجيل مبقيا الكفة متعادلة مع تبقي ١٠ دقائق.

سوريا تقدمت عبر عمر السومة بكرة رائعة أطلقها تامر الحاج محمد وانهاها السومة بحرفنة ومهارة لا يعرفها الا الكبار.

سرعان ما عادلت استراليا من كرة عرضية وعلى غفلة من الدفاع انهاها تيم كاهيل برأسه وهي كرات كلاسيكية معروفة عن منتخب استراليا.

تابع مشاهدة الشوط الثاني لسوريا وأستراليا ومعرفة هل ينجح النسور بإسقاط استراليا في عقر دارها وهم على بعد شوط من تحقيق ذلك.

يذكر أن التعادل ١-١ ان استمر يعني اللعب لوقت إضافي وربما ركلات ترجيح.

هدف عمر السومة والتقدم لسوريا في استراليا