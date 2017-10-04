مباراة سوريا وأستراليا على beIN SPORTS المفتوحة

عاجل: بإمكانكم متابعة مباراة سورية - أستراليا ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 على قناة beIN SPORTS المفتوحة — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 4, 2017

المنتخب السوري الذي حل ثالثاً في مجموعته الآسيوية الأولى بعد التعادل الأسطوري مع إيران 2-2 في المباراة الأخيرة، مطالب بنتيجة إيجابية جداً يوم غد الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرّمة موعد المباراة المنتظرة ضد الكنغر الأسترالي.

وفي 10 من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الحالي سيشد نسور قاسيون الرحال إلى سيدني لخوض مباراة الإياب وسيكون مدعوماً بالآلاف من السوريين المغتربين هناك.

سوريا تشحذ الهمم قبل مواجهة أستراليا

سوريا تدخل الملحق لمواصلة "اختراق المستحيل"

فراس الخطيب القائد الذي عاد لتقوية سوريا ونجح...

أرقام وإحصائيات



- آخر مباراة للمنتخب الأسترالي شهد تحقيقه الفوز خارج أرضه كانت ضد الإمارات في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي

- لم يخسر المنتخب السوري في آخر 6 مباريات له بالتصفيات (فاز 2 – تعادل 4)، أكبر سلسلة له من عدم الخسارة كانت بين عامي 2014 – 2015 (فاز 8 – تعادل 1)

- آخر 6 مواجهات في الملحق الآسيوي بالتصفيات النهائية شهدت 6 حالات تعادل، آخر فريق تمكن من تحقيق الفوز في هذه المرحلة كان المنتخب الإيراني على نظيره الإماراتي (0-3) عام 2002

- يمتلك المنتخب الأسترالي أعلى نسبة في دقة التمريرات منذ بداية الدور النهائي للتصفيات (81%) فيما يمتلك المنتخب السوري النسبة الأقل بين جميع المنتخبات (60%)

- مرر آرون موي 4 تمريرات حاسمة وصنع 27 فرصة في الدور النهائي من التصفيات، أكثر من أي لاعب آخر.

