بعد نهاية الشوط الاول في مباراة الارجنتين والاكوادور في الجولة ١٨ الأخيرة من التصفيات بتقدم ميسي ورفاقه ٢-١، ونهاية الأشواط الأولى في باقي المباريات بما يخدم منتخب سامباولي، أصبح الارجنتين حالياً وحتى كتابة هذه الاسطر في المركز الثالث المؤهل للمونديال مباشرة.

فاجأت الاكوادور ضيفتها الأرجنتين مبكراً بهدف سريع سجله ايبارا في الدقيقة الاولى لكن الأرجنتين ردت سريعاً عبر ميسي مرتين في الدقيقتين ١٢ و٢٠.

بات رصيد الارجنتين حالياً ٢٨ نقطة في المركز الثالث خلف اوروغواي ٣١، فيما تشيلي رابع برصيد ٢٧ نقطة وكولومبيا خامس مع ٢٧ نقطة ايضاً في المركز الخامس المؤهل للملحق وبيرو سادس برصيد ٢٦ وباراغواي سابع برصيد ٢٥.

نتائج الأشواط الاولى في باقي المباريات

البرازيل ٠-٠ تشيلي

باراغواي ٠-٠ فنزويلا

بيرو ٠-٠ كولومبيا

اوروغواي ٢-١ بوليفيا

طبعاً هذه النتائج والترتيب بصفة المؤقت فقط وقد عودتنا الكرة اللاتينية انها متقلبة حتى الصافرة الختامية ما يعني ان جميع الاحتمالات مفتوحة والصراع ما زال غير محسوم.