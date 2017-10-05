يتحتم على الارجنتين الفوز حين تواجه البيرو وستكون تحت الضغط امام جماهيرها في البونبونيرا حيث يقع على عاتق هجومها الخروج من الشح التهديفي إذ سجلت 16 هدفا فقط في 16 مباراة مقابل 25 للبيرو.

ويأتي إخفاق الأرجنتين الهجومي رغم امتلاكها خيرة الهدافين مثل سيرخيو اغويرو والذي يغيب لكسر في الأضلع جراء حادث السير، وهيغوايين وديبالا وايكاردي ودي ماريا وغيرهم.

تملك الأرجنتين 24 نقطة من 6 انتصارات ومثلها تعادلات واربع خسارات. وكانت تعادلت في الجولة الماضية مع فنوزيلا 1-1 في استاد مونيمونتال في بوينوس ايريس وقبلها سلبا مع مضيفتها اوروجواي.

ويتعيّن على سامباولي تصحيح مسار المنتخب للاقتراب من انتزاع بطاقة التأهل المباشر، وعلى ذمة الصحافة المحلية فقد نفذت بطاقات الدخول إلى الملعب بعد 20 دقيقة فقط من طرحها للبيع وبقي نحو 120 ألف شخص يندبون حظهم.

ولم تخسر الأرجنتين امام البيرو في اخر 11 مباراة لكنها تحتاج إلى فوز أكيد وليس الى تعادل. وستكون من دون هيغوايين وباستوري اللذين لم يستدعهما خورخي سامباولي الذي تولى المهمة في حزيران/يونيو.

وآثر سامباولي عدم استدعاء هيغوايين وفضل عليه أليخاندرو "بابو" غوميز (أتالانتا الإيطالي) الذي سيكون اساسيا على حساب ديبالا وايكاردي.

تشكيلة الأرجنتين الرسمية

روميرو في حراسة المرمى واوتماندي اكونيا وماسكيرانو وميركادو في الدفاع، بانيغا وبيليا وغوميش ودي ماريا، وفي الهجوم ميسي وبينيديتو.

فيما يلي تفاصيل مواجهة الارجنتين والبيرو لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة الارجنتين والبيرو اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة فجر الجمعة 6 أكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 02:30 فجراً بتوقيت مكّة المكرّمة.

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد لا بومبانيرا في بوينوس ايريس.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الارجنتين والبيرو اليوم عبر beIN SPORTS

القناة الاستوديو المباراة HD 1 HD 11 02:00 فجراً - مكّة المكرّمة 02:30 فجراً - مكّة المكرّمة

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مباشر عبر HD 1 حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة وحصرية وقراءة فنية قبل وخلال الشوطين وكذلك بعد اللقاء، كما تنقل بالإنكليزية على قناة HD 11.

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من سيعلق على المباراة

سيتولى الزميل رؤوف خليف التعليق على الموقعة اللاتينية الشيقة ليكتمل المشهد مثالية، امر تجدونه فقط عبر beIN SPORTS.