إعداد: زاهر الحلو





هدف ميسي الأول والتعادل للأرجنتين

هدف التقدم المباغت للإكوادور

تقديم المباراة | لم يتخيل أحد أن تحل الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية ومنتخب خورخي سامباولي بهذه الحال التعيسة، فمباراة الارجنتين والاكوادور اليوم قد تتحول إلى مأساة إن أخفق بطل العالم مرتين في المرور للمونديال او أقله الانتقال لخوض الملحق السهل وإن كان الاحتمال الأخير يشكل أيضاً وصمة عار على تاريخ صنعه مارادونا وكيمبس وعلى حاضر يشغله ميسي.

وإن كان لا أحد يجد تفسيراً لماذا تعجز كوكبة النجوم العالمية في فرض نفسها على منتخبات تقلّ شأناً في كل شيء وطيلة سبع عشرة مباراة وعلى مدار عامين، فإن ذواقة الكرة ومهما كانت انتماءاتهم، لن يستثيغوا أبدا فكرة كأس عالم بلا الأرجنتين وأيقونتها بل أيقونة العالم ميسي، الذي إن قاد بلاده للعبور ستتحول تلقائياً من فريق هش لمرشح طليعي للقب!

الأرجنتين تدخل المباراة وفي بال محبيها أمران: الأول ذكريات ١٩٧٠ المريرة وهو تاريخ إخفاقها الوحيد في التصفيات اللاتينية، والثاني الجولة الاولى من التصفيات الحالية التي صعقت فيها الإكوادور منذ عامين تماماً مضيفتها في بوينوس ايريس بثنائية في ظل قيادة خيراردو مارتينو وقتها.

بمعزل عن الفرضيات، ما زال قدر الأرجنتين بيدها فالفوز على الإكوادور في كيتو سيمنحها على أسوأ تقدير المركز الخامس وبطاقة خوض الملحق مع نيوزيلندا أو قد يؤهلها مباشرة تبعا لنتيجة مباراة البرازيل وتشيلي أو مباراة بيرو وكولومبيا علماً أنها ليست بمنأى عن خطر باراغواي.

تحتل الأرجنتين المركز السادس برصيد 25 نقطة وهي تتنافس مع تشيلي الثالثة (26 نقطة) وكولومبيا الرابعة (26) وبيرو الخامسة (25) وباراغواي السابعة (24) على التأهل المباشر أو المركز الخامس وخوض الملحق، فيما تؤدي الإكوادور (20 نقطة) الواجب اما اوروغواي الثانية بـ28 فتبدو مرتاحة مع فارق الاهداف الكبير (+10).

جدول ترتيب تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاطه 1 البرازيل 17 11 5 1 27+ 38 2 اوروغواي 17 8 4 5 10+ 28 3 تشيلي 17 8 2 7 2+ 26 4 كولومبيا 17 7 5 5 2+ 26 5 بيرو 17 7 4 6 1+ 25 6 الأرجنتين 17 6 7 4 1+ 25 7 باراغواي 17 7 3 7 5- 24 8 الإكوادور 17 6 2 9 1- 20 9 بوليفيا 17 4 2 11 20- 14 10 فنزويلا 17 1 6 10 17- 9

ونظراً لتعقد الموقف فإن حسابات عديدة ستجعل الأرجنتين تتأهل مباشرة او تخوض الملحق أو تخرج من التصفيات نهائياً، ونظراً لتعقد هذه الحسابات بين نقاط وفارق أهداف وغيرها ووجود خمسة منتخبات معنية بها، نوجز أبرز وابسط الاحتمالات التي تخدم الأرجنتين سواء بالعبور المباشر او خوض الملحق مع نيوزيلاندا.

أبرز فرضيات العبور المباشر

فوز الأرجنتين وتعادل بيرو وكولومبيا.

فوز الأرجنتين وعدم فوز تشيلي على البرازيل.

تعادل الأرجنتين وخسارة كولومبيا وتشيلي بفارق هدفين أو أكثر.

فوز الأرجنتين وبيرو، شرط أن يكون فارق الأهداف في انتصار الأرجنتين أكثر من الفارق في انتصار بيرو ولو بهدف واحد.

أبرز فرضيات خوض الملحق

فوز الأرجنتين وفوز كولومبيا وتشيلي يجعلها في المركز الخامس حكماً.

فوز كولومبيا وتعادل الارجنتين قد يجعلها في المركز الخامس شرط عدم فوز باراغواي السابعة على فنزويلا في اسينسيون.

فوز بيرو على كولومبيا وتشيلي على البرازيل والأرجنتين على الإكوادور بنفس فارق اهداف فوز بيرو او اقل يجعلها خامسة، أما تعادلها فيدخلها في متاهة حسابات نتائج المباريات ومنها باراغواي وفارق الاهداف.

مباريات الجولة الأخيرة جميعها بالتوقيت ذاته ٢:٣٠ فجراً

تشكيلة الارجنتين المرتقبة

كما بات شائعاً سيزج سامباولي باللاعبين إنزو بيريز وإدواردو سالفيو بدلاً من إيفر بانيغا وأليخاندرو غوميز في وسط الملعب. حيث ينتظر رؤية سالفيو على الميمنة والدفع بـ دي ماريا على الميسرة .

دفاعياً لا تغيير منتظر مع الرباعي المعروف ميركادو، اوتامندي، ماسكيرانو، اكونيا.

وهجوميا يتوقع ان يعتمد سامباولي على لاعب بوكا داريو بنيديتو مجدداً رغم إخفاقه امام بيرو، إلا أنه كما تسرّب يبحث المدرب عن استقرار فني في الخط الأمامي مع ميسي مع إمكانية الدفع بـ إيكاردي أو ديبالا حسب ظروف المباراة.

التشكيلة المتوقعة: روميرو، ميركادو، اوتامندي، ماسكيرانو، اكونيا، سالفيو، بيليا، بيريز، دي ماريا، ميسي وبينيديتو.

فيما يلي تفاصيل مواجهة الارجنتين والاكوادور لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة الارجنتين والاكوادور اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة فجر الاربعاء 11 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 02:30 بتوقيت مكّة المكرّمة.

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد اتاهوالبا الاولمبي في العاصمة الإكوادورية كيتو والذي يتسع لـ35 الف مشاهد وعلى ارتفاع 2800 متراً.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الارجنتين والاكوادور اليوم عبر beIN SPORTS

موعد مباراة الارجنتين والاكوادور والقناة الناقلة المباراة الاستوديو القناة 02:30 مكّة المكرّمة 02:00 HD 1 HD 11

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مباشر عبر 1 HD حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة وحصرية وقراءة فنية قبل وخلال الشوطين وكذلك بعد اللقاء. كما يبث بالإنكليزية على HD 11.

مشاهدة مباراة الارجنتين والاكوادور اليوم بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتتيح خدماتنا الاستثنائية لكم إمكانية البقاء على تماس مع الحدث أينما كنتم، إذ باستطاعتكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

من سيعلق على المباراة؟

سيكون الزميل حفيظ دراجي على موعد معكم لمعرفة مصير الأرجنتين المونديالي ليكتمل المشهد روعة وتجعل beIN SPORTS كل متابع أينما كان وكأنّه في الملعب.