تقدمت كولومبيا عبر هداف موناكو الفرنسي راداميل فالكاو في الدقيقة 79، وبدل أن ترتد إلى الدفاع للمحافظة على تقدمها، اندفعت بلا هوادة إلى الهجوم لتستغل الباراغواي هذا الأمر وتسجل هدفين في آخر دقيقتين عبر أوسكار كاردوزو (89) وأنطونيو سانابريا (90).

وتحتل كولومبيا المركز الرابع برصيد 26 نقطة فيما تأتي الباراغواي في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

