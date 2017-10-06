كوت ديفوار تهدر نقطتين ثمينتين

وسقط منتخب كوت ديفوار الجمعة في فخ التعادل السلبي مع مضيفه منتخب مالي في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى ثماني نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب المغرب، الذي بات بإمكانه تصدر المجموعة، حال فوزه على ضيفه منتخب الغابون، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط، السبت في الجولة ذاتها، في حين ظل منتخب مالي في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما عجز لاعبوهما عن التسجيل طوال التسعين دقيقة، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

وتشهد الجولة الأخيرة للمجموعة، التي ستجرى الشهر المقبل، مواجهة مرتقبة للمنتخب المغربي، الذي سيحل ضيفاً على منتخب كوت ديفوار، فيما يستضيف منتخب الغابون نظيره المالي.