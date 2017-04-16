عمر السومة يعود لصفوف منتخب سوريا

وأكد جمعة لوكالة فرانس برس بأن السومة أبدى رغبته في العودة لتمثيل سوريا وقال "منتخب سوريا للجميع والسومة أحد اللاعبين المميزين وقد أعلن عن رغبته في المشاركة مع المنتخب".

وأضاف جمعة بأن اللاعب الدولي فراس الخطيب الذي عاد مؤخراً لصفوف المنتخب "لعب دوراً كبيراً في المحادثات التي تمت مع السومة بشأن عودته للمنتخب بصفته صديقاً مقرباً له".

وكان اتحاد الكرة السوري قد دعا السومة للانضمام إلى المنتخب عدة مرات قبل تصفيات المونديال بيد أن اللاعب اعتذر دون توضيح الأسباب.

يذكر أن منتخب سوريا يحتل المركز الرابع في المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الحاسم المؤهل لمونديال روسيا وله 8 نقاط وبقيت له ثلاث مباريات مع الصين وقطر في ماليزيا، ومع إيران في طهران.