صلاح وكهربا .. شمس منتخب مصر تشرق من جديد

أحمد النفيلي

أيام سعيدة تعيشها جماهير كرة القدم المصرية عقب التألق اللافت لاثنين من أهم لاعبي منتخب الفراعنة وهما محمد صلاح جناح روما الإيطالي ومحمود كهربا لاعب الوسط المهاجم في فريق الاتحاد السعودي والذي يجيد تماماً اللعب في مركز رأس الحربة.

وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة الواضحة في الخبرة الدولية لدى اللاعبين إذ خاض محمود كهربا 14 مباراة دولية سجل خلالها هدفين فيما خاض محمد صلاح 52 مواجهة دولية أحرز فيها 29 هدفاً ، فإن تألق هذا الثنائي مع روما والاتحاد السعودي حالياً سلط الضوء عليهما سوياً في الأيام الأخيرة وأوضح أنهما سيشكلان حجر الزاوية الأهم في تشكيلة الفراعنة الرسمية التي ستخوض الاستحقاقات القادمة.

وكان الهدف الأول دولياً في مسيرة محمد صلاح في شباك النيجر خلال مباراته الدولية الثانية وسجله في الثامن من تشرين الأول-أكتوبر عام 2011.

فيما تأخر الهدف الدولي الأول كثيراً لكهرباً كونه لم يشارك مع المنتخب المصري كأساسي كثيراً إلا أنه على الرغم من ذلك فقد استهل مسيرته التهديفية مع منتخب بلاده بإحراز هدف تاريخي في مرمى المغرب خلال أمم أفريقيا الأخيرة، هدفاً أنهى به عقدة مصرية أمام أسود الأطلس استمرت لقرابة 31 عاماً.

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فترة انتقالية صعبة

ومنذ اعتزال أغلب عناصر الجيل الذهبي للمنتخب المصري والذي استطاع الاستحواذ على لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لثلاث دورات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، وهناك شعور عام مُسيطر على جماهير الكرة المصرية أن هذا الجيل الذهبي لن يتم تعويضه بسهولة، بل أن البعض ذهب إلى أننا لن نشاهد مجدداً في تاريخ الكرة المصرية مجموعة من اللاعبين يظهرون في نفس الفترة الزمنية ويتمتعون جميعهم بهذا المستوى الفني الراقي والإمكانيات المهارية ليس على الصعيد الهجومي فقط بل وفي جميع الخطوط، ولعل هذا تحديداً هو سبب الحسرة الشديدة التي أصابت الجماهير المصرية لسنوات بسبب عدم تمكن هذا الجيل من التأهل إلى كأس العالم في مناسبتين متتاليتين عامي 2010 و2014.

فالجيل الذي دربه الـ"معلم" حسن شحاته وأكمل المسيرة مع معظمه الأميركي بوب برادلي وضم لاعبين أمثال محمد أبو تريكة وعصام الحضري ووائل جمعه وأحمد حسن وعماد متعب وسيد معوض وعمرو زكي بدا تعويضه درباً من الخيال بل من المستحيلات في نظر البعض.

ظل هذا الشعور مسيطراً على الجماهير المصرية حتى انطلقت التصفيات الحالية المؤهلة إلى مونديال 2018 وتمكن المنتخب المصري للمرة الأولى في تاريخه من الفوز بأول مباراتين له بالتغلب خارج ملعبه على الكونغو (2-1) ثم الثأر من غانا في برج العرب بهدفين دون رد.

رياح التفاؤل هبت من جديد على الجماهير المصرية ويمكن القول إنها استعادت ثقتها إلى حد كبير بفريقها الوطني عقب تحقيقه لإنجاز التأهل إلى المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية الماضية في الغابون وقتها اكتشفت الجماهير المصرية جيلاً رائعاُ من اللاعبين وإن بدا أقل في النواحي الفنية من سالفه إلا أن كفاحه في الملعب وتغلغل روح الجماعة فيه وتفاني لاعبيه والتزامهم التام بخطط وتعليمات مدربهم الأرجنتيني هيكتور كوبر منحت الأمل للشعب المصري في أن يحقق هذا الفريق المكافح ما فشل فيه سابقه.

انتهت كأس الأمم وعاد اللاعبون إلى أنديتهم ومن بين هؤلاء صعد نجم اثنين من أبرز لاعبي المنتخب بشكل واضح وهما محمد صلاح جناح روما الإيطالي ومحمود كهربا مهاجم الاتحاد السعودي، كلاهما تألق بشكل لافت مع فريقه وكلاهما حطم جميع أرقام أبرز المحترفين المصريين في الخارج، ما جعل الجماهير المصرية تطمئن كثيراً على منتخبها وتتعجل استكمال المراحل المتبقية من تصفيات المونديال.

موسم تاريخي لصلاح

تألق قطار مصر السريع في الكالتشيو محمد صلاح مع الذئاب هذا الموسم مسطراً اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الفريق وواضعاً نفسه كحجر أساس في تشكيلة المدرب سباليتي الذي وصفه بأنه من أفضل اللاعبين الذين مروا عليه في مسيرته التدريبية.

لاعب المقاولون العرب السابق أصبح بالأرقام هو أفضل لاعب مصري يشارك في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بعد أن خاض مع روما هذا الموسم حتى الآن 29 مباراة حقق مع الفريق خلالها الإنجازات التالية.

فاز روما بمشاركة صلاح كلاعب أساسي في 20 مباراة "شارك اللاعب في 29 مباراة مع روما.

أحرز صلاح مع فريق العاصمة 13 هدفاً.

منح الفرعون المصري 11 تمريرات حاسمة منح منها سبع للبوسني آدين دزيكو مشكلاً معه أفضل ثنائي في الدوري الإيطالي حتى الآن.

أهداف محمد صلاح جاءت متنوعة بشكل مذهل فقد أحرز هدفاً بالرأس و9 بالقدم اليسرى و 3 باليمنى وهدف من تصويبة من خارج منطقة الجزاء.

يعد هذا الموسم هو الأفضل لصلاح على الصعيد الاحترافي ففي الموسم الماضي أحرز 14 هدفاً وصنع 6 وفي موسم (2014 – 2015) والذي قضى نصفه تقريباً مع فيورنتينا سجل 6 أهداف وصنع 3.

كهربا يصعق الحراس

على الجانب الآخر بدا محمود كهربا جناح الزمالك والمعار إلى الاتحاد السعودي وكأنه المفاجأة السعيدة للجماهير المصرية والحل السحري لمشكلة المهاجمين في المنتخب المصري والتي عانى منها الفريق بشكل واضح في أمم أفريقيا الأخيرة.

كهربا شارك مع الاتحاد في 20 مباراة بدأ 19 منها كأساسي.

سجل كهربا هذا الموسم 16 هدفاً 10 منها بالقدم اليمنى و6 بالقدم اليسرى

14 هدفاً أحرزها كهربا من داخل منطقة الجزاء مقابل هدف وحيد من خارجها وهدف آخر من ركلة جزاء.

أهدى كهربا لزملائه 4 تمريرات حاسمة.

دولياً تبدو أرقام اللاعبين سوياً مع المنتخب المصري مثالية إلى حد كبير فقد خاضا سوياً 11 مباراة انتهت جميعها بفوز الفراعنة وأهم تلك المباريات كانت مبارياتهما سوياً في كأس أمم أفريقيا الماضية إذ شارك اللاعبان في مباريات بوركينا فاسو والمغرب وغانا وأوغندا والمثير أن اللاعبين كانا ضمن تشكيلة مصر التي واجهت غانا في تصفيات كأس العالم عام 2014 في القاهرة وانتهت بفوز مصر (2-1) وكانا وقتها يستهلان مسيرتهما الدولية.

مما لاشك فيه أن أرقام اللاعبين تؤكد أنهما قادرين على قيادة المنتخب المصري في المرحلة القادمة وأن صفوف المنتخب المصري بدت أخيراً مكتملة بلاعبين يمتلكون الخبرة الدولية والقدرات الفنية العالية فبالإضافة لنجمي روما والاتحاد السعودي هناك أيضاً النني لاعب آرسنال ومحمود تريزيغيه لاعب موسكورن البلجيكي وعمرو وردة لاعب باوك الذي أبلى بلاء حسناً مع فريقه مؤخراً إضافة إلى الشاب الواعد رمضان صبحي الذي يتحسس خطواته الأولى في الدوري الإنكليزي مع فريقه ستوك سيتي.

فهل بالفعل تقف الكرة المصرية على أعتاب عصر جديد يحقق فيه جيل 2017 ما عجز عنه جيل 2006 التاريخي؟، هذا ما سنكتشفه عند عودة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم إلى الانطلاق في آب/أغسطس القادم.