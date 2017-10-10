زاهر الحلو

على عادتهم كانوا على الموعد وعلى عادتهم رفعوا علم بلادهم عالياً بكل فخر وعزة واستبسال وحتى مع الخروج الدرامي في اللحظات الأخيرة أبوا إلا بضخ الأمل، الأمل الذي سيبقى حيا ينير الظلمات طالما في سوريا رجال على أمثال نسور قاسيون.

جابوا آسيا دون كلل وخاضوا أصعب تصفيات على الإطلاق، ولا مغالاة في ذلك، وقد حرموا من التماس مع شعبهم واللعب على ارضهم، فتنقلوا طيلة عامين وثلاثة اشهر يجوبون اكبر قارة من دولة إلى أخرى فخاضوا 20 مباراة من الأقسى، حاملين وطنهم على كف وهم أهلهم على كف أخر.

حلم مونديال ٢٠١٨ قد يكون انتهى في سيدني حيث كادت دموع السومة في الثانية الأخيرة ان تؤتي بفعلها وتضع الحكيم ورجاله في موسكو لولا سوء الحظ، لكن نهاية حلم موسكو ما هي الا بداية، والموعد الأقرب في الامارات ٢٠١٩، ولما لا قطر ٢٠٢٢ والزمن يمضي بغمضة عين.

الملفت في سوريا انها أدت كل مبارياتها بصخب وتميز فني، وقد ارتقى مستواها أيضا تدريجياً خلال التصفيات من منتخب متحفظ جيد تكتيكيا إلى فريق هجومي يقارع الكبار الند للند ويحرجهم أو يسقطهم حتى في ديارهم حتى بات حديث العالم لا بل اصبح هو يتقدم الكبار.

المباراة الأخيرة امام أستراليا قدمت خلالها سوريا كل شيء، هاجمت وسجلت واستبسلت في الدفاع وقارعت بطل آسيا امام عشرات الالاف من جماهيره ووضعته في مأزق حقيقي، رغم الغيابات المؤثرة والطرد فإن أي من لاعبي النسور لم يبخل بنقطة عرق.

وللحق فإن مسار المباراة كان ممكن أن يذهب بأي من الاتجاهين، ولعل خبرة تيم كاهيل مع النقص العددي خدما استراليا في الوقت الحرج، لتعبر لمواجهة رابع الكونكاكاف.

في العموم، قدمت سوريا العربية للعالم منتخبا فذا شغل الكرة الأرضية ـ فكيف لبضعة عشر رجلا تقاسي بلادهم أصعب الظروف ان يصلوا إلى هذه المرحلةـ إنها رسالة تتخطى كرة القدم فهؤلاء الأبطال لعبوا بقلوبهم قبل أقدامهم، ومثلوا وجمعوا وطنا بكل أطيافه وشرائحه خير تمثيل حتى باتوا هم الوطن ونبراسه وضياؤه.



أهداف وملخص لقاء استراليا وسوريا ٢-١

فرصة السومة الرائعة التي تصدى لها القائم

هدف استراليا الثاني عبر تيم كاهيل

محمود المواس يتلقى انذارا اصفر ثانيا والبطاقة الحمراء مع انطلاق الشوط الإضافي الأول

هدف التعادل لأستراليا

هدف عمر السومة

ما قبل المباراة | خلفيات مواجهة استراليا وسوريا

تقديم المباراة | ظن الكثيرون ذهاباً أن سوريا ذاهبة لمباراة متحفظة في ماليزيا، الأرض البديلة للمنتخب العربي، فإذ بالجميع يتفاجأ أن الشخصية الفنية كانت سورية والأداء البطولي كان سوريا والفنيات واللياقة البدنية المحسوبة سلفاً لأستراليا كانت سورية أيضاً، الأمر الوحيد الذي خذل سوريا كان الحظ العاثر.

ورغم أن المواجهة كانت الأولى من نوعها بين المنتخبين لكن خبرة لاعبي سوريا المنتشرين في الاغتراب وجدت التأقلم السريع مع النمط الأسترالي، الذي عكس منتخباً مشبعاً بأساسيات الكرة ومعداً جيداً إنما يفتقر للحنكة والمهارة والإبداع. أمور تجدونها لدى أيمن الحكيم ولاعبيه.

الآن الفصل الثاني من الرواية، لا بل فصل جديد مرتقب من البطولات السورية ستدور رحاه في سيدني، حيث الجاليات العربية موجودة بأعداد كبيرة، لا سيما السورية واللبنانية، ومن المنتتظر مؤازرة ضخمة ستشد من العضد السوري المؤمن أصلاً بقدراته فكيف إن كان مع قيمة عاطفية شعبية مضافة؟

وبعيداً عن العواطف، ينتظر أن نرى مباراة هجومية من أستراليا حيث أكد مدربها بوستيكوغلو نية الفريق في الفوز وليس اللعب على التعادل السلبي الذي يكفيهم للعبور: "هدفنا واضح، إذا فزنا سنتأهل.. أي تفكير آخر سيضعنا في مواقف صعبة".

وخلال الدور الثالث سجل المنتخب الأسترالي 16 هدفاً وهو ثاني أفضل خط هجوم بعد اليابان والسعودية، في حين أن دفاعه لم يبد متماسكا مع تلقيه 11 هدفاًُ، أما سوريا فسجلت 9 أهداف وتلقت ثمانية، علماً أنه مع قدوم عمر السومة شهدت الفعالية التهديفية للفريق تحسنا ملحوظاً وحتى أن شخصية الفريق اصبحت أكثر هجومية.

أربعة من الأهداف الـ11 في الشباك الأسترالية تلقتها على أرضها، منها هدفان للسعودية وواحد لليابان وآخر من تايلند المتواضعة التي سجلت أيضاً هدفين في بانكوك.

أمام هذه المعطيات ستكون كافة الاحتمالات والسيناريوهات واردة في سيدني، وبخلاف الترشيح الإعلامي العالمي لأستراليا، تبدو الأمور على أرض الواقع متعادلة مع إثبات سوريا أنها تملك قوة هجومية ضاربة وفنيات فردية تفوق منافسيهم وهذه أمور قد تلعب لصالحها إن لعبت استراليا مباراة هجومية مفتوحة وهو أمر مرتقب.

العوامل المناخية في سيدني ستكون مغايرة وملائمة لعطاء بدني أفضل، مع درجات حرارة تقل عن العشرين ورطوبة معتدلة، علماً أن الذهاب شهدا هبوطاً حاداً في اللياقة لدى الأستراليين في الشوط الثاني الذي سيطرت عليه سوريا.

وفيما شكّل دخول الخطيب المتأخر ذهاباً ثورة هجومية سورية بتمريراته المتقنة ورؤيته الثاقبة للثغرات لن يكون مستغربا أن نراه اساسياً في لقاء الإياب حيث ظهرت حاجة المنتخب للاعب بقيمته يضرب خطوط الدفاع بلمسة وقادر على ايجاد الحلول للسومة او المواس.

السطر الأخير

لاشك أن أستراليا صعبة المراس على أرضها وهي التي لم تخسر الا مرة واحدة في تصفيات المونديال منذ 1981 وقد جاء ذلك عام 2008 أمام الصين، إلا أن واقع أستراليا الحالي ليس في أفضل حالاته وهي من سيكون تحت ضغط المطالب بالفوز والعبور وقد رأيناها تعاني في مباراة تايلند الأخيرة وقد فشلت في تحقيق مهمتها حيث كانت مطالبة بفوز كبير للتفوق بفارق الأهداف والتأهل المباشر لكنها أخفقت أمام منتخب تلقى 24 هدفاً في 10 مباريات !

من هذا المنطلق، تملك سوريا التي أسقطت الدفاع الإيراني الصلب في أزادي بهدفين، حظوظاً وافرة لقلب الطاولة على الأستراليين ومباغتتهم في عقر دارهم وإكمال رحلة الألف ميل لملاقاة رابع الكونكاكاف، والملفت أن منتخب الحكيم الجريء والواثق دوما من قدراته يملك روحية وفلسفة الألمان الشهيرة التي لا تعرف الاستسلام حتى صافرة النهاية وقد أثبتوا ذلك في اكثر من لقاء، وما منتخبات أوزبكستان والصين وإيران وحتى أستراليا نفسها، إلا شواهد على لدغات سورية قاتلة.