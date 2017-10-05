على ملعب "هانغ جيبات" في مالاكا الماليزية، قدّم "نسور قاسيون" مواجهة متميزة على المستوى الفني غير أنّهم تأخروا في النتيجة في نهاية الشوط الأول بهدف لروبي كروس (40)، غير أنّ السوريين كوفئوا على جهودهم بهدف متأخر ولكنه ثمين عدّلوا به النتيجة من نقطة الجزاء بفضل نجم الأهلي السعودي عمر السومة (85).

هذا التعادل لا ينقص من حظوظ المنتخب السوري الذي سيرحل بعد 5 أيام وتحديداً يوم العاشر من أكتوبر/تشرين الأول إلى سيدني أملاً في العودة ببطاقة الملحق.

وقائع المواجهة لحظة بلحظة

- نهاية المباراة

دق 90+1: سوريا تنتفض في آخر دقيقة وخبرة الحارس الأسترالي رايان تقف في وجه صاروخية الظهير مؤيد عجّان.

دق 86: أستراليا تعود للتهديد بفرصة حاسمة للهدف الثاني غير أنّ الحارس المتألق عالمه أبدع في صدّها على شاكلة الأسطورة الإنكليزية غوردون بانكس.

دق 85: نجومية عمر السومة تظهر في الوقت المناسب.. نجم الأهلي السعودي يتحصل على ركلة جزاء بعد تدخل غير شرعي لماتيو ليكي.. السومة ينفّذ بإتقان ويعدل النتيجة.

دق 66: نسور قاسيون قاب قوسين أو أدنى من اقتناص هدف التعادل.

دق 49: القائم يقف إلى جانب نسور قاسيون في مناسبتين ويمنع المهاجم الأسترالي يوريتش من توقيع الهدف الثاني.

دق 47: الموّاس يعجز عن استثمار تمريرة عمر خريبين الذكية وبالرغم من موقعه المناسب داخل المنطقة سدّد كرة ردّها الحارس الأسترالي.

- بداية الشوط الثاني

استنتاج: على الرغم من تقديمه لعرض متوازن في هذا الشوط حيث كان قريباً من تدوين الهدف الأول، إلاّ أنّ منتخب سوريا تلقى هدفاً في توقيت حساس للغاية سيصعّب من مهمته في مواجهة العودة.

- نهاية الشوط الأول

دق 40: أستراليا تدوّن الهدف الافتتاحي للقاء من مجهود فردي لماتيو ليكي ولمسة لروبي كروس محترف بوخوم الألماني كانت كافية لمعانقة الشباك.

دق 34: عمر خريبين قريب جداً من رسم البهجة على شفاه كل العرب، غير أنّ كرته القريبة المتأتية من عرضية متقنة لعمر السومة جانبت المرمى بسنتيمترات.

دق 29: أستراليا تعود لتهديد المرمى السوري بقوة وفي أخطر فرص "الكنغر" ماتيو ليكي ورغم موقعه المناسب سدّد برعونة كرة عالية جداً.

دق 18: المنتخب الأسترالي كاد يفاجئ السوريين بهدف مبكر من تسديدة صاروخية لميليغان غير أنّ الحارس إبراهيم عالمه أبدع في ردّها.

دق 7: سوريا تقترب من هدف الافتتاح.

- بداية اللقاء

كل ما تحتاج معرفته قبل صافرة البداية

تشكيلة المنتخب السوري

يهدف "نسور قاسيون" إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أرضه التي يمثلها ملعب "هانغ جيبات" بكامبونغ كروبونغ في مالاكا الماليزية حالياً، قبل العودة إلى أستراليا في موقعة الإياب التي ستكون حاسمة في تحديد هوية المتأهل، الذي سينافس على بطاقة روسيا 2018 مع أحد منتخبات الـ"كونكاكاف".

جدير بالذكر، إلى أنّ المنتخب السوري بلغ مواجهة الملحق بعد التعادل الإيجابي أمام إيران في طهران بالذات (2-2) في حين وصل منتخب أستراليا عقب الفوز على مستضيفه التايلاندي (2-1).

الأرقام قبل الأقدام