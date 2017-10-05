استنتاج: على الرغم من تقديمه لعرض متوازن في الشوط الأول حيث كان قريباً من تدوين الهدف الأول، إلاّ أنّ منتخب سوريا تلقى هدفاً في توقيت حساس للغاية سيصعّب من مهمته في مواجهة العودة.

- نهاية الشوط الأول

أستراليا تدوّن الهدف الافتتاحي للقاء من مجهود فردي لماتيو ليكي ولمسة لكروس كانت كافية لولوج الشباك.

دق 34: عمر خريبين قريب جداً من رسم البهجة على شفاه كل العرب، غير أنّ كرته القريبة المتأتية من قدم عمر السومة جانبت المرمى بسنتيمترات.

دق 29: أستراليا تعود للتهديد بقوة وفي أخطر فرص "الكنغر" ماتيو ليكي ورغم موقعه المناسب سدّد برعونة كرة عالية جداً.

دق 18: المنتخب الأسترالي كاد يفاجئ السوريين بهدف مبكر من تسديدة صاروخية لميليغان غير أنّ الحارس إبراهيم عالمه أبدع في ردّها.

دق 7: سوريا تقترب من هدقف الافتتاح.

- بداية اللقاء

أحداث اللقاء لحظة بلحظة

تشكيلة المنتخب السوري

يهدف "نسور قاسيون" إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أرضه التي يمثلها ملعب "هانغ جيبات" بكامبونغ كروبونغ في مالاكا الماليزية حالياً، قبل العودة إلى أستراليا في موقعة الإياب التي ستكون حاسمة في تحديد هوية المتأهل، الذي سينافس على بطاقة روسيا 2018 مع أحد منتخبات الـ"كونكاكاف".

جدير بالذكر، إلى أنّ المنتخب السوري بلغ مواجهة الملحق بعد التعادل الإيجابي أمام إيران في طهران بالذات (2-2) في حين وصل منتخب أستراليا عقب الفوز على مستضيفه التايلاندي (2-1).

الأرقام قبل الأقدام